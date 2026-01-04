Jitendranath Maharaj : भारत जोडो नाही, तर भारताचे तुकडे परत मिळवा; जितेंद्रनाथ महाराजांचे अभाविपच्या व्यासपीठावरून वक्तव्य

नाशिक: हक्काची जमीन पुन्हा मिळविण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णाने गीतेचा उपदेश देत अर्जुनाला उभे केले. त्याचप्रमाणे आज बांगलादेश, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, भूतान, चीन हे भारताचे तुकडे परत घेण्यासाठी गीता शिकवून विद्यार्थी परिषदेला अर्जुनला उभे करावे लागतील. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांतून भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र याविषयांसोबतच रामायण, गीतेचा अभ्यास करावा लागेल. महापुरुषांचे चरित्र वाचावे लागतील, असे प्रतिपादन अमरावतीतील देवनाथ पीठाचे पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज यांनी केले..अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) च्या हीरक महोत्सवी पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. शनिवारी (ता. ३) त्यांच्या हस्ते डोंगरे वसतिगृह मैदान येथे अधिवेशनाचे उद्घाटन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, ‘अभाविप’च्या राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा, शांतिनाथ बागेवाडी, प्रदेशमंत्री अथर्व कुलकर्णी, अधिवेशन स्वागत समितीचे अध्यक्ष जयंत भातांबरेकर, सचिव सागर वैद्य, महानगर अध्यक्ष प्रा. प्रदीप वाघ, महानगरमंत्री व्यंकटेश अवसरकर आदी उपस्थित होते..जितेंद्रनाथ महाराज म्हणाले, की आजपर्यंत संस्कृती, परंपरा, मूल्य, सिद्धांत, आचार आणि आशीर्वादामुळे कुटुंबव्यवस्था टिकून राहिली. परंतु पुढील शंभर वर्षांमध्ये आपले घर असेच राहील, याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे कुटुंब प्रबोधनासारखा विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अवगत करावा लागला. कारण घराशिवाय राष्ट्र नाही, राष्ट्राशिवाय जग नाही, जगाशिवाय विश्व नाही, विश्वाशिवाय चैतन्य नाही..जयंत भातांबरेकर यांनी अधिवेशन घेण्यामागील भूमिका विशद केली. बागेवाडी म्हणाले, की ‘अभाविप’च्या माध्यमातून देशातील ७७ लाख विद्यार्थी राष्ट्र हितासाठी जोडले गेले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राच्या अधिवेशनातून सहभागी विद्यार्थ्यांना तीन दिवस मार्गदर्शन मिळणार आहे. अर्थव कुलकर्णी म्हणाले, की विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून आजही ‘अभाविप’चा कार्यकर्ता रस्त्यावर संघर्ष करत आहे. महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू होण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली..CM Yogi Adityanath : योगींच्या नेतृत्वाचा चमत्कार! नववर्षाला 30 लाख तरुणांनी गाठली काशी .‘अभाविप’तून घडते आहे राष्ट्रभक्तीने प्रेरित पिढी ः महाजनजगातील सर्वांत मोठी विद्यार्थी संघटना म्हणून ‘अभाविप’ने लौकिक मिळविला आहे. राष्ट्रभक्तीने प्रेरित पिढी घडविण्याचे काम ‘अभाविप’ करीत आहे. आमदार, खासदारांसह इतर विविध लोकप्रतिनिधी तसेच अनेक क्षेत्रांत कार्यकर्ते योगदान देत असून, विकसित भारताचे स्वप्न साकार करीत आहेत, असे प्रतिपादन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. बेरोजगारी, व्यसनाधीनता यांसह अनेक आव्हाने युवा पिढीसमोर आहेत. सर्वाधिक युवा देश म्हणून भारताची ओळख असली तरी, युवाशक्ती राष्ट्रविकासात उपयोगी ठरली पाहिजे. कार्यकर्त्यांना अधिवेशनातून विचारांची मेजवानी मिळणार असून, दिलेल्या सूचनांचा अंगीकार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.