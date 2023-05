Nashik Accident News : 3 वाहनांचा विचित्र अपघात; दोघे जखमी

Nashik News : येथील सिन्नर-घोटी राष्ट्रीय महामार्गावरील घोरवड घाटात तीन वाहनांचा विचित्र अपघात झाला असून या अपघातात दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. (accident involving three vehicles and two persons were seriously injured in accident nashik news)

या अपघातामुळे काही वेळ महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र, यानंतर पोलिसांनी अपघातातील वाहने बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, सिन्नर-घोटी राष्ट्रीय महामार्गावरील घोरवड घाटात आज सकाळी 9.25 वाजता आयशर टेम्पो क्रमांक (एमएच-48,सीबी-5503) हा सिन्नरकडून घोटीकडे जात असतांना पाठीमागून येणारा ट्रक क्रमांक (एमएच-43, वाय-4602 ) याने सदर आयशर टेम्पोला पाठीमागून जोराची धडक देऊन ओडिसी (एमएच-12,एचडी-5679) या वाहनाला ठोस मारल्याने तिन्ही वाहनांचा विचित्र अपघात झाला.

दरम्यान, या अपघातात आयशर टेम्पोमधील चालक गोपाल यादव (36) रा. जबलपूर उत्तरप्रदेश, आणि ट्रक क्रमांक (एमएच-43, वाय-4602 ) मधील चालक केशव बाळू कावळे (24) रा. बीड हे दोघे किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी सिन्नर येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.