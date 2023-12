Samruddhi Mahamarg Accident: समृद्धी महामार्गावरील अपघातातील नाशिकच्या 13 मृतांना 'इतक्या' लाखांची मदत मंजूर

By

Samruddhi Mahamarg Accident: मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती महामार्गावर १४ ऑक्टोबरला झालेल्या अपघातात नाशिक जिल्ह्यातील १३ जणांचा मृत्यू, तर २२ जण जखमी झाले होते.

जखमींच्या उपचारांचा सर्व खर्च शासनाने केला. मृतांच्या वारसांना आता शासनाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये मंजूर केले. (Accident on Samruddhi Highway 65 lakh aid to 13 death of Nashik news)

त्यानुसार जिल्हा महसूल प्रशासनाला ६५ लाखांचा मदतनिधीही प्राप्त झाला आहे. हे पैसे मृतांच्या वारसांची ओळख पटवून त्यांच्या बँक खात्यावर दोन दिवसांत वर्ग केले जाणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी दिली.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा (शिर्डी-नागपूर) द्रुतगती महामार्गावर १४ ऑक्टोबरला मध्यरात्री मोठा अपघात होउन त्यात सहा वर्षांच्या चिमुरड्यासह नाशिक जिल्ह्यातील १३ जण जागीच ठार झाले होते. बुलढाण्याहून नाशिकला येणाऱ्या खासगी टेम्पो ट्रॅव्हलरने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला धडक दिली.

अपघातात १३ जणांचा जागीच मृत्यू, तर २२ जण जखमी झाले होते. दरम्यान, या अपघातातील जखमींच्या उपचारांचा सर्व खर्च शासनाने केला असून, ठार झालेल्या मृतांच्या वारसांना आता शासनाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये मंजूर केले. हे पैसे मृतांच्या वारसांची ओळख पटवून त्यांच्या बँक खात्यावर दोन दिवसांत वर्ग केले जाणार आहेत.

मृतांची नावे अशी

तनुश्री लखन सोळसे (वय ५, रा. नाशिक), संगीता विलास अस्वले (४०, रा. वनसगाव, ता. निफाड), अंजाबाई रमेश जगताप (३८, रा. नाशिक), रतन जमदाडे (४५), काजल लखन सोळसे (३२, रा. नाशिक), रजनी गौतम तपासे (३२, रा. नाशिक), औसाबाई आनंद शिरसाठ (७०, रा. निफाड), झुंबर काशीनाथ गांगुर्डे (५८, रा. नाशिक), अमोल झुंबर गांगुर्डे (१८, रा. नाशिक), सारिका झुंबर गांगुर्डे (४०, रा. नाशिक), मिलिंद हिरामण पगारे (५०, रा. निफाड), दीपक प्रभाकर केकाण (४७, रा. पिंपळगाव), संगीता दगडू म्हस्के (६०, रा. नाशिक).