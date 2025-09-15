Wani News : सप्तशृंगी गडावर नवरात्रोत्सवाची लगबग: व्यवसायिकांनी केली खरेदीची तयारी

वणी: आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या आदिमाया सप्तशृंगगडावर वर्षातील दोन प्रमुख यात्रोत्सवांपैकी एक असलेला नवरात्रोत्सव आठ दिवसांवर येऊन ठेपला. त्यादृष्टीने गडावर तयारी सुरू झाली आहे. नवरात्रोत्सव केवळ आध्यात्मिक चिंतन आणि उत्सवाचा काळ नाही तर व्यवसायांसाठी बाजारपेठेत चमकण्याची सुवर्णसंधी देखील आहे. नवरात्रीच्या नऊ रात्री ज्याप्रमाणे भक्ती आणि समर्पणाने भरलेल्या असतात, तशाच त्या व्यवसायाची भरभराट करणाऱ्या ठरतात..लाखो भाविकांचा अंदाजनवरात्रोत्सवात राज्यभरातून लाखो भाविक हजारो भाविक पदयात्रेने तर लाखो भाविक वाहनाने गडावर हजेरी लावतात. नवरात्रोत्सवातील दहा दिवस व कोजागिरी उत्सवाचे दोन दिवस याप्रमाणे साधारण बारा दिवस दहा लाख भाविक उपस्थित राहतील असा अंदाज आहे. गडावर अडीचशे ते तिनशे व्यावसायिक विविध प्रकाराचे व्यवसाय करतात. मात्र, यात्रा कालावधीत बाहेरील व्यावसायीक येत असल्याने ही संख्या पाचशेच्या पुढे जाते. या काळात नारळ, हार, फुले, प्रसाद, देवीचे फोटो, खेळणी, साड्या, पेढे, पादत्राणे, बांगड्या, हळद, कुंकू, चुनरी या व अशा अनेक प्रकाराच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जातात..दरम्यान, या सर्व वस्तू घाऊक पद्धतीने खरेदी करण्यासाठी व खरेदी केलेला माल पॅकींग करून थाटण्याची गडावरील व्यावसायिकांची लगबग सुरु झाली आहे. सात दिवसांचा कालावधी राहिला असल्याने व्यावसायिकांना जागा आरक्षित करणे, दुकानाची मांडणी करण्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागते. हे सर्व नियोजन आखताना खरेदीसाठी व्यावसायिकांनी गती दिली आहे. यात्रोत्सव कालावधीत गडावर पेढ्यांची विक्री प्रसाद रुपात मोठ्या प्रमाणावर होते. जवळपास शंभरावर पेढे विक्रेते गडावर हा व्यवसाय करतात. धाराशिव जिल्ह्यातील पाथरुड येथून हे पेढे गडावरील व्यापारी खरेदी करतात..खरेदीला वेगप्रसादासाठी साखर फुटाणे, रेवड्या, खडीसाखर, लाह्या, मुरमुरे, फुटाणे हे बहुतांश व्यावसायिक नाशिक येथून खरेदी करतात. मालेगाव येथून साड्या, शालू, पैठणी यांची खरेदी केली जाते. हळद, कुंकू पंढरपूर येथून खरेदी केले जाते. नारळ आंध्र प्रदेश येथून घाऊक स्वरूपात खरेदी केले जातात. .बांगड्या, शोभेचे हार, खेळणे व विविध वस्तू मुंबई येथून खरेदी करण्यात येतात. विविध रांगाच्या चुनरी गुजरात राज्यातून होलसेल भावात खरेदी केल्या जातात. फुलांचे हार स्थानिक परिसर व नाशिक भागातून खरेदी केले जातात. हॉटेल्ससाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तू नाशिक, वणी, कळवण येथून खरेदी करण्यात येतात..Ghati Hospital: एमडी एमएस’च्या ८५ जागा वाढणार; ‘घाटी’त रुग्णसेवेला मिळेल बळकटी, तज्ज्ञ होण्याची संधी.प्रमुख दिवस...आदिमायेच्या नवरात्रोत्सवाची शेवटचे तीन दिवस म्हणजेच सप्तमी ते नवमी या दिवशी तसेच कोजागिरी उत्सवातील पौर्णिमा अर्थात कावड यात्रा हा दिवस मुख्य दिवस असतो. तसेच नवरात्रोत्सवाच्या दोन दिवस अगोदर नवरात्रोत्सव मंडळाचे सदस्य देवीच्या अखंड दीपमाळेतून मशाली प्रज्वलीत घेवून जाण्यासाठी मोठी गर्दी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.