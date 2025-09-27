नाशिक

Nashik News : महिंद्रा उद्योगाला ब्रेक? आडवण भूसंपादन प्रकरण न्यायालयात; प्रक्रिया रेंगाळण्याची चिन्हे

Land Acquisition for Mahindra EV Project at Advan-Pardewi : नाशिक जिल्ह्यातील आडवण-पारदेवी (ता. इगतपुरी) येथे महिंद्रा कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रकल्पासाठी (₹१०,००० कोटी गुंतवणूक) आवश्यक असलेल्या ४०० एकर जमिनीचे भूसंपादन सुरू आहे.
नाशिक: आडवण- पारदेवी (ता. इगतपुरी) येथे उद्योगासाठी ४०० एकरच्या भूसंपादनावरून काही व्यक्ती न्यायालयात गेल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी (एमआयडीसी) मूल्यांकनाचा प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे एकाच विषयावर दोन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे संपादनाची प्रक्रिया रेंगाळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

