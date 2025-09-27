Nashik News : महिंद्रा उद्योगाला ब्रेक? आडवण भूसंपादन प्रकरण न्यायालयात; प्रक्रिया रेंगाळण्याची चिन्हे

नाशिक: आडवण- पारदेवी (ता. इगतपुरी) येथे उद्योगासाठी ४०० एकरच्या भूसंपादनावरून काही व्यक्ती न्यायालयात गेल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी (एमआयडीसी) मूल्यांकनाचा प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे एकाच विषयावर दोन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे संपादनाची प्रक्रिया रेंगाळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. .आडवण येथे महिंद्र कंपनी इलेक्ट्रिकल वाहनांचा उद्योग उभारेल. या उद्योगासाठी आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महसूल आणि एमआयडीसी प्रशासनाने संबंधित विभागांच्या मदतीने पहिल्या टप्प्यात ४०० एकरची संयुक्त मोजणी पूर्ण केली. आडवण-पारदेवी परिसरात ड्रोनद्वारे कंटुर सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार महसूल प्रशासनाने आठवडाभरापूर्वीच जमीन मूल्यांकनाचा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’ला सादर केला आहे. .‘एमआयडीसी’कडून जागेचे दर व अन्य घोषणा केल्या जातील, असेही सांगितले जाते. परंतु, प्रस्ताव गेला असला तरी संपादनावरून काही बाधितांनी न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी, संपादनाला विलंब लागू शकतो, असा अंदाज महसूल प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे..प्रस्ताव मुख्यालयी सादर‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांची भूमिका वेगळीच असल्याचे दिसून येत आहे. ‘एमआयडीसी’ने आडवण-पारदेवीचा मूल्यांकनाचा प्रस्ताव मुंबई येथील मुख्यालयाला सादर केला. लवकरच या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल, असे ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील सांगत आहेत. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांच्या अपेक्षा वाढल्या. .मात्र, भूसंपादनावरून महसूल व ‘एमआयडीसी’ यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसत आहे. महसूलच्या माहितीनुसार न्यायालयात हे प्रकरण गेल्याने प्रक्रिया रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. ‘एमआयडीसी’ला मुख्यालयाच्या हिरव्या सिग्नलची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे एकाच विषयात दोन यंत्रणांचा स्वतंत्र मतप्रवाह समोर येत आहे..उद्योगमंत्री करणार घोषणाशासन, प्रशासन व शेतकरी यांच्यातील संवादानुसार उद्योगमंत्री उदय सामंत नाशिकमध्ये आडवण-पारदेवीतील जमिनीचे दर घोषित करणार आहेत. त्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांनी संयुक्त मोजणी व पुढील कार्यवाहीला परवानगी दिली. जमीन मूल्यांकनाचा प्रस्ताव एमआयडीसी मुख्यालयातील उच्चाधिकार समितीकडे प्रलंबित असल्याचे दीपक पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रस्ताव मंजुरीसह मूल्यांकनातील दराबाबत शेतकऱ्यांना उत्सुकता लागून राहिली आहे..Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ.असा आहे प्रकल्पमहिंद्र कंपनी आडवण-पारदेवीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणार आहे. कंपनी त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. या उद्योगांमधून पाच हजार कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला बूस्ट मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.