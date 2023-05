Rayat Shikshan Sanstha : रयत शिक्षण संस्थेच्या व्हाईस चेअरमनपदी पुन्हा ॲड. भगीरथ शिंदे

By

Rayat Shikshan Sanstha : महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या नामवंत नावाजलेल्या व शाखा विस्तार असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या व्हाईस चेअरमन पदी पुन्हा अॅड भगीरथ शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (Advocate bhagirath shinde Again as Vice Chairman of Ryat Shikshan Sanstha nashik news)

देशातील सर्वात मोठ्या महाविद्यालय, माध्यमिक शाळा आश्रम शाळा इंजीनियरिंग व इतर 739 शाखा असलेल्या व साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या नव्याने निवडून आलेल्या मॅनेजिंग कौन्सिल ची पहिली बैठक काल पुणे येथे संस्थेचे अध्यक्ष माननीय शरद पवार यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडली.

अॅड भगीरथ शिंदे यांची प्रशासनावर असलेली पक्कड तसेच संस्थेत सुरू केलेले नवीन शैक्षणिक उपक्रम व त्यातून शाखा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी करीत असलेले प्रयत्न तसेच सेवक व ग्रामस्थांमध्ये निर्माण केलेले सोलोख्याचे संबंध यातून त्यांची पुन्हा व्हाईस चेअरमन पदी निवड झाली आहे.

भगीरथ शिंदे हेच नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातल्या ठाणगावचे असून त्यांचे बंधू कै रावसाहेब शिंदे हे रयतचे चेअरमन होते तर स्व अण्णासाहेब शिंदे हे भारताचे कृषिमंत्री होते. भगीरथ शिंदे यांना समाजकारण आणि राजकारणाचा वारसा लाभलेला असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांचे निकटवर्तीय समजले जातात.