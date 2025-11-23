African Swine Fever : नाशिकमध्ये 'आफ्रिकन स्वाइन फीव्हर'चा शिरकाव! जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 'बाधित क्षेत्र' घोषित

नाशिक: महापालिकेच्या विल्होळी खत प्रकल्पाच्या परिसरात मृत आढळलेल्या वराहांचे नमुने भोपाळच्या हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीज लॅबोरेटरीकडून प्राप्त झाले असून, आफ्रिकन स्वाइन फीवरचे नमुने मृत वराहांध्ये आढळले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कृती आराखड्यानुसार बाधित क्षेत्र घोषित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. .शरण फॉर ॲनिमल संस्थेतर्फे प्राण्यांचे संगोपन व त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केले जातात. गेल्या आठवड्यात संस्थेकडील सहा ते सात वराह मृत्युमुखी पडले होते. जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाने या भागात पाहणी केली. त्यात ८० गायी, १६ वासरे, चार घोडे, दोन गाढवे, १ बोकड व १५० श्वान आढळले. यापूर्वी संस्थेत सहा मादी व दोन नर वराह होते. दोन आठवड्यांपूर्वी महामार्गाजवळ एक आजारी वराह आढळल्याने संस्थेतर्फे आश्रय देण्यात आला. .प्रथम त्या वराहाचा मृत्यू झाला व नंतर इतर वराह क्रमाक्रमाने मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे विषाणूजन्य रोग बाहेरून आलेल्या आजारी वराहामुळे पसरल्याची शक्यता निश्चित झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. मृत वराहांचे नमुने भोपाळ येथील हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीज लॅबोरेटरीकडे पाठविण्यात आले. ते अहवाल प्राप्त झाले. त्यात सकारात्मक अहवाल प्राप्त झाले आहेत. सध्या संस्थेत एकही वराह नाही..रॅपिड रिस्पॉन्स टीमने (आरआरटी) वराह पालन क्षेत्राचे दोन टक्के सोडियम हायपोक्लोराइट व चुन्याने निर्जंतुकीकरण केले असून, येथील परिसर ९० दिवसांसाठी न वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, दहा किलोमीटर नियंत्रण क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून, सूक्ष्म सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. अद्याप कुठेही वराह आजारी असल्याचे आढळले नाही. बाधित एक किलोमीटर परिसर घोषित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी यांनी दिली..पशुसंवर्धन विभागाची माहितीजिल्ह्यात इतरत्र कुठेही वराह आजारी आढळलेले नाहीतपशुसंवर्धन विभागाकडून संपूर्ण सूक्ष्म नियोजनपरिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणातआजार फक्त वराह (डुक्कर) यांच्यातच संसर्गजन्य आहेया आजारापासून मनुष्याला कोणताही अपाय होत नाहीनागरिकांनी कोणतीही भीती बाळगू नये.Baba Vanga Predictions : बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी! तुमच्यासोबत २०२६ सालात घडणार मोठ्या घटना; कुणाला मोठं नुकसान तर कुणाला फायदा.शरण संस्थेकडील मृत वराहांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला असला, तरी सूक्ष्म सर्वेक्षणात अद्याप कुठेही वराह आजारी असल्याचे आढळले नाही. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. जैवसुरक्षा उपाययोजना काटेकोर पाळाव्यात, प्राण्यांमध्ये काहीही आजाराची लक्षणे दिसल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क साधावा.- डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.