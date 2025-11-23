नाशिक

African Swine Fever : नाशिकमध्ये 'आफ्रिकन स्वाइन फीव्हर'चा शिरकाव! जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 'बाधित क्षेत्र' घोषित

African Swine Fever Detected in Nashik : नाशिकमधील विल्होळी खत प्रकल्पाजवळील 'शरण फॉर ॲनिमल' संस्थेच्या परिसरात आफ्रिकन स्वाइन फीव्हर (ASF) मुळे मृत झालेल्या वराहांनंतर, पशुसंवर्धन विभागातर्फे परिसरात निर्जंतुकीकरण मोहीम (डिसइन्फेक्शन) राबविण्यात येत आहे.
African Swine Fever

African Swine Fever

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेच्या विल्होळी खत प्रकल्पाच्या परिसरात मृत आढळलेल्या वराहांचे नमुने भोपाळच्या हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीज लॅबोरेटरीकडून प्राप्त झाले असून, आफ्रिकन स्वाइन फीवरचे नमुने मृत वराहांध्ये आढळले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय कृती आराखड्यानुसार बाधित क्षेत्र घोषित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
animal
Virus
pig
veterinary
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com