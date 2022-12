नाशिक : एखादे जुने घर किंवा दुकान खरेदी केल्यानंतर त्याचे विजेचे कनेक्शन जुन्या मालकाकडून नव्या मालकाच्या नावावर होण्यासाठीची ग्राहकांची धावपळ आता बंद होणार आहे. महावितरणने मुद्रांक नोंदणी विभागाशी समन्वय साधत आॅनलाईन यंत्रणा विकसित करून घेतली आहे, त्यामुळे जुने कनेक्शन आपोआप नावात बदल होत नव्या मालकांच्या नावावर होणार आहे. महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही नवी व्यवस्था विकसित केली आहे. (After buying old house electricity meter will automatically tranferred to new owner Nashik Latest Marathi News)

एखाद्याने जुने घर किंवा दुकान खरेदी केल्यानंतर संबंधित विभागाकडे नोंदणी केल्यानंतर त्या घराचे किंवा दुकानाचे विजेचे कनेक्शन नावावर होण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. या बदलासाठी महावितरणकडे अर्ज व सोबत कागदपत्रे दाखल करून प्रक्रिया शुल्क भरल्यानंतर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाते. महावितरणने यासाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध केली आहे. परंतु, या प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या पडताळणीत वेळ जात होता. ग्राहकांना अनेकदा पाठपुरावा करावा लागतो.

अशी सोपी झाली प्रक्रिया

नव्या व्यवस्थेनुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाशी महावितरणची आयटी सिस्टिम जोडली आहे. नोंदणी विभागात नव्या मालकाच्या नावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महावितरणला संदेश पाठविला जातो. त्यानुसार महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाला एसएमएस पाठविला जाईल. आवश्यक प्रक्रिया शुल्क भरण्यास कळविले जाते. हे शुल्क ग्राहक घरात बसून ऑनलाइनही भरू शकतो. ते भरल्यानंतर विजेचे कनेक्शन नावावर होते आणि पुढच्या महिन्याचे विजेचे बिल नव्या मालकाच्या नावाने पाठविले जाते.

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

हेही वाचा: Nashik News : किमान वेतन न देणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई : डॉ. सुरेश खाडे

नव्या यंत्रणेची चाचणी यशस्वी

एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे घराची खरेदी झाली असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधून कोणाच्या नावे वीज कनेक्शन ट्रान्स्फर करायचे याची निवड करण्यास सांगितले जाते. नव्या प्रक्रियेत वीज कनेक्शन नावावर होण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे, कागदपत्रे दाखल करणे, पडताळणी करणे व पाठपुरावा करणे हे सर्व कमी झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. नवीन व्यवस्थेची चाचणी नुकतीच यशस्वी झाली आहे.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’चा संदेश आहे. त्यानुसार योजना राबविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना होती. ग्राहकांना वीज कनेक्शन आपोआप बदलून मिळण्यासाठीच्या प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झाले. आता हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून आता ग्राहकांना या नवीन सेवेचा लाभ घेता येणार आहे."

- विजय सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण.

हेही वाचा: Nashik News : Mutual फंडात नाशिककरांची पसंती; गुंतवणुकीत 5 वर्षात 28 टक्के वाढ!