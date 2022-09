सिन्नर (जि. नाशिक) : सिन्नर तालुक्यातील सांगवी शिवारात रविवारी (ता. १८) सकाळी नारळाच्या झाडावर पाठशिवणीचा खेळ केल्यानंतर बिबट्याने सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी एका बंगल्याच्या छतावर दर्शन दिले. त्यामुळे सांगवी शिवारातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. याच भागात सोमवारी दुपारी बिबट्याला वडाच्या झाडावर आराम करून खाली उतरताना अनेकांनी बघितले. (After coconut leopard now rides on bungalow atmosphere of terror among farmers Nashik Latest Marathi News)

सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील सांगवी शिवारात घुमरे वस्तीवर नारळाच्या झाडावर दोन बिबटे मस्ती करत असल्याची घटना शेतकऱ्यांनी मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात छायाचित्रित केली होती. त्यानंतर वन विभागाने घटनास्थळी धाव घेऊन पिंजरा व ट्रॅप कॅमेरे लावले होते. सोमवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास सांगवी शिवारात खोल रस्त्यावरील एका बंगल्यावर बिबट्या फिरत असल्याचे अनेकांनी पाहिले.

या बंगल्यात कुणी राहत नसल्याने तो बंद असल्याचे सांगण्यात आले. वन विभागाला या घटनेची माहिती तातडीने देण्यात आली. त्याच दिवशी दुपारच्या सुमारास शरद घुमरे यांच्या वडाच्या झाडावर बिबट्या आराम करीत असल्याचे काहींनी पाहिले. थोड्या वेळाने बिबट्या ऐटीत वडाच्या झाडावरून खाली उतरला.

सोमठाणेत शेळी पळविली

सांगवी-सोमठाणे गावाच्या शिवेवरील प्रमोद धोक्रट यांच्या वस्तीवरून बिबट्याने शेळीला ओढत नेऊन बाजूच्या उसाच्या शेतात नेले. परिसरात बिबट्यांची संख्या वाढू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

हेही वाचा: Swine Flu Alert : आतापर्यंत 22 जणांचा बळी

नांदूरशिंगोटेतदेखील दहशत

मंगळवारी रात्री बिबट्याने नांदूरशिंगोटे येथील एकलव्यनगर भागात एक पाळीव कुत्रा व वासरावर हल्ला करून ठार केले. बाळासाहेब कारभारी शेळके यांच्या गोठ्यामध्ये बांधलेल्या वासराचा बिबट्याने बाहेर फडशा पाडला, तर शेजारच्या वस्तीवर कैलास भाबड यांच्या मनोहर नावाच्या कुत्र्यालादेखील शिकार बनविले.

गेल्या ३० मेस सोमनाथ मेंगाळ यांच्यावर हल्ला करून बिबट्याने त्यांना जखमी केले होते. तेव्हापासून परिसरात बिबट्याची दहशत कायम आहे. अनेक कुत्र्यांना बिबट्याने यापूर्वी सावज बनविले आहे.

हेही वाचा: Crime Update : PAN Card अपडेटच्या नावाखाली 5 लाखांना गंडा