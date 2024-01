Nashik News : कार्यारंभ आदेशानंतरही सुरू न झालेली कामे स्थगित! मालेगाव मनपा आयुक्तांचा दणका

मालेगाव : महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. शहरातील महत्वकांक्षी व मोठ्या प्रकल्पांचा हिस्सा, व्याज, वेतन, दरमहा खर्च वाढतच आहे. अशातच मालमत्ता, संकीर्णकर व नळपट्टी वसुलीचे आव्हान आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी कुठल्याही उपाययोजना सध्या नाहीत. यामुळे महानगरपालिकेत आर्थिक शिस्तीसाठी मनपा निधीतील कार्यादेश प्रदान करूनही अद्यापपर्यंत सुरू न झालेल्या कामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक रवींद्र जाधव यांनी घेतला आहे.