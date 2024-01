Nashik News : शिक्षकांच्या प्रोत्साहन भत्यात होणार वाढ! राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश

इगतपुरी : तालुक्यासह नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी पेसा क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ होणार आहे. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना विशेष सवलती शासनाने दिल्या आहेत.

नक्षलग्रस्त व अतिसंवेदनशील भागातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता किमान २०० रुपये, कमाल १ हजार देण्याची तरतूद केली आहे. (increase in incentive allowance of teachers Success in pursuit of State Old Pension Organisation Nashik News)