Nashik News : गोळीबाराच्या घटनेनंतर सातपूरचा पदभार पुन्हा चव्हाण यांच्याकडे

नाशिक : सातपूरमध्ये रविवारी (ता. १९) भरदिवसा झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा तपास करण्यासाठी पुन्हा सातपूर पोलिस ठाण्यात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकपदी महेंद्रकुमार चव्हाण यांची वर्णी लागली आहे.

विशेषतः काही दिवसांपूर्वीच सातपूर हद्दीतील आर्थिक व्यवहाराच्या तक्रारींवरून चव्हाण यांच्यासह एका पोलिस निरीक्षकाची पोलिस आयुक्तांनी तडकाफडकी बदली केली होती.

मात्र, काही दिवसांत पुन्हा चव्हाण यांची त्याच पोलिस ठाण्यात वर्णी लागल्याने आयुक्तालयात वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी नाही का, अशी चर्चा पोलिस वर्तुळातच सुरू झाली आहे. (After shooting incident charge of Satpur again to PI mahendrakumar Chavan Nashik News)

सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये रविवारी (ता. १९) भरदिवसा गोळीबाराची घटना घडली. याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितांचा शोध घेण्यासाठी सातपूर पोलिसांच्या पथकांसह शहर गुन्हे शाखेची पथके रवाना करण्यात आलेली आहेत.

तर सदर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून पुन्हा महेंद्रकुमार चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चव्हाण यांच्या नियुक्तीमुळे सातपूरकरांना आश्‍चर्याचा धक्काच बसला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सातपूर हद्दीतील वाढती गुन्हेगारी आणि आर्थिक व्यवहारासंदर्भात तक्रारी पोलिस आयुक्तालयाकडे आल्या होत्या.

त्याची गंभीरपणे दखल घेत, पोलिस आयुक्तांनी चव्हाण यांच्यासह पोलिस निरीक्षक सतीश घोटेकर यांची तडकाफडकी बदली केली होती. तर, सातपूरसारख्या पोलिस ठाण्याची जबाबदारी जबाबदार अधिकाऱ्याकडे न देता, सहाय्यक निरीक्षकांकडे सोपविली होती. त्यामुळे आयुक्तालयातील अनेकांना या पोलिस ठाण्याची जबाबदारी मिळण्याची अपेक्षा होती.

परंतु पुन्हा चव्हाण यांचीच नियुक्ती केल्याने अनेकांचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत, तर दुसरीकडे अवघ्या काही दिवसांतच हटविण्यात आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची नामुष्कीच पोलिस आयुक्तालयावर ओढवल्याचे आश्‍चर्य व्यक्त होते आहे. विशेषतः याच सातपूर हद्दीमध्ये गेल्या वर्षी भरदिवसा दरोड्याची घटना घडली होती. त्या गुन्ह्याची उकल अद्याप होऊ शकलेली नाही.