Nashik News : देशसेवेचा हिमालयाइतका विशाल वारसा! नाशिकच्या आगाशे कुटुंबाला तिन्ही पिढ्यांच्या शौर्याचा अभिमान

नाशिक: आजोबा सुभेदार मेजर शंकरराव आगाशे यांनी दुसऱ्या महायुद्धात आणि स्वातंत्र्यानंतर देखील विविध युद्धांमध्ये शौर्य गाजविले. वडील कमांडर विनायक आगाशे यांनी नौदलातून युद्धनौकांचे नेतृत्व करत देशवासीयांचे संरक्षण केले. आता तिसऱ्या पिढीतील विंग कमांडर आनंद आगाशे वायुदलातून देशवासीयांची सेवा करत आहेत. पूरस्थितीतील बचावकार्याबद्दल जाहीर राष्ट्रपतिपदक त्यांना भारतीय वायुसेना दिनानिमित्त बुधवारी (ता. ८) प्रदान केले जाणार आहे..आगाशे कुटुंबाने देशसेवेचा वसा जोपासताना हिमालयाइतके विशाल कर्तृत्व उभे केले आहे. सुभेदार मेजर शंकरराव आगाशे यांनी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ‘बॅटल ऑफ मिलानो’ ही इटलीतील युद्धभूमी गाजविली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानने काश्मीर, लडाखमध्ये केलेल्या हल्ल्याला प्रतिकारासाठी दाखल भारतीय सैन्यात शंकरराव आगाशे यांचा सहभाग होता. १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्धादरम्यान, नंतर १९६५ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धात त्यांचा सहभाग होता..त्यांचे पुत्र विनायक आगाशे १९६७ मध्ये राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), खडकवासला येथे दाखल झाले. पेठे विद्यालयातून शिक्षण घेऊन एनडीएमध्ये प्रवेश मिळविणारे पहिले माजी विद्यार्थी होते. प्रशिक्षण पूर्ण करताच विनायक आगाशे १९७१ च्या युद्धात त्यांचा सहभाग होता. .यानंतर रशियाहून १९८६ मध्ये दाखल ‘वागली’ या पाणबुडीच्या कप्तानपदाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या महत्त्वाच्या, जोखिमेच्या मोहिमा यशस्वी केल्याबद्दल २५ एप्रिल १९८९ मध्ये विनायक आगाशे यांना विशिष्ट सेवा पदकाने राष्ट्रपती यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. ‘वेला’ पाणबुडीचेही नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली..१९९४ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर ओशोनोग्राफी विभागाद्वारे समुद्र तळावरच्या खनिज द्रव्यांच्या अभ्यासात योगदान दिले. त्यानंतर कॅनेडियन बहुराष्ट्रीय कंपनीत सल्लागारपदी काम केले. २००० पासून भोसला सैनिकी विद्यालयात कमांडंट म्हणून जबाबदारी सांभाळली..विनायक आगाशे यांचे पुत्र आनंद यांनी कुटुंबाचा वारसा पुढे नेला. संगणक (आयटी) अभियांत्रिकी शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून वायुसेनेत वैमानिक म्हणून प्रवेश केला. सध्या विंग कमांडर या पदावर कार्यरत असून, देशसेवा बजावता आहेत. कौतुकास्पद बाब म्हणजे आगाशे कुटुंबातील सून दीप्ती आगाशे यादेखील विंग कमांडर आहेत. संपूर्ण प्रवासात कर्त्यापुरुषांना पाठबळ देताना केंद्रीय विद्यालयात शिक्षिका गीता विनायक आगाशे यांचे योगदान भरीव राहिले आहे..एक हजार नागरिकांची पूरस्थितीतून केली सुटकाभारतीय वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टर युनिटचे कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर आनंद विनायक आगाशे यांना ‘वायुसेना पदक (शौर्य)’ जाहीर केले होते. २३ ऑगस्टला कांगडा जिल्ह्यात (हिमाचलप्रदेश) अतिवृष्टीमुळे काही नागरिक पूरस्थितीत अडकले होते. विंग कमांडर आनंद आगाशे यांच्यावर बचाव मोहिमेची जबाबदारी सोपविली..हेलिकॉप्टरच्या तुकडीचे नेतृत्व करताना प्रतिकूल हवामान, पुराच्या पाण्याने वेढलेल्या धोकादायक परिस्थितीची पर्वा न करता त्यांनी कुशलतेने आणि धैर्याने बचाव मोहीम राबविली. स्वतः ४२ लोकांचे प्राण वाचवले व त्यांच्या नेतृत्वाखाली, अचूक नियोजनामुळे मोहिमेदरम्यान एक हजार दोन नागरिकांचे प्राण वाचविले. त्यांच्या शौर्याबद्दल जाहीर झालेले पदक वायुसेना दिनानिमित्त प्रदान केले जाईल..वडिलांनी सैन्यदलातून देशसेवा केली. मलाही नौदलात युद्धनौकांचे नेतृत्व करण्याची संधी लाभली. आमच्या कुटुंबाचा वारसा पुढे नेताना आनंद हेही वायुसेनेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावत आहेत. कुटुंबातील देशसेवेचा हा वारसा आनंददायी आहे.- विनायक आगाशे, निवृत्त नौदल अधिकारी.Jayant Patil Sangli : जयंत पाटलांना मोठा धक्का! आमदार अरूण लाड यांचे चिरंजीव भाजपमध्ये, चंद्रकांत दादांचे मिशन ZP, पदवीधर.सून म्हणून, पत्नी म्हणून व आई आणि सासू म्हणून कुटुंबातील सदस्यांच्या देशसेवेचे कार्य जवळून पाहायला मिळाले. जेव्हा हे लोक मोहिमांना जातात, तेव्हा कुटुंबाच्या पातळीवर सर्व कर्तव्य पार पाडण्याइतके सक्षम राहावे लागते. आजोबा आणि वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुलगाही सैन्यदलात योगदान देत असल्याचा सार्थ अभिमान आहे.- गीता आगाशे, निवृत्त शिक्षिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.