नाशिक

Agricultural News : कांदा, मका, सोयाबीन... नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी ऊस, द्राक्ष का सोडले?

Changing Crop Patterns in Nashik : शेतीचा वाढता खर्च, मजुरांची टंचाई आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या पारंपरिक पीक पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. ऊस, द्राक्ष आणि डाळिंब यांसारख्या पिकांची जागा आता कांदा, मका आणि सोयाबीनने घेतली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
किरण कवडे- नाशिक: शेतीचा वाढता खर्च आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ‘पीक पॅटर्न’मध्ये मोठा बदल केला आहे. ऊस, द्राक्ष, डाळिंब आणि फुलशेतीत आघाडीवर असलेला नाशिक जिल्हा आता कांदा, मका आणि सोयाबीनच्या उत्पादनात अग्रस्थानी आहे.

