Agricultural News : कांदा, मका, सोयाबीन... नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी ऊस, द्राक्ष का सोडले?

किरण कवडे- नाशिक: शेतीचा वाढता खर्च आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी 'पीक पॅटर्न'मध्ये मोठा बदल केला आहे. ऊस, द्राक्ष, डाळिंब आणि फुलशेतीत आघाडीवर असलेला नाशिक जिल्हा आता कांदा, मका आणि सोयाबीनच्या उत्पादनात अग्रस्थानी आहे..बाजरी, ज्वारी, उडीद, मूग यांसारख्या पारंपरिक कडधान्यांचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत असून, जिल्ह्याची शेती आता नगदी पिकांकडे 'शिफ्ट' होत आहे. १६ ऑक्टोबर हा जागतिक अन्न दिन साजरा होत असताना जिल्ह्यातील बदलत्या पीक पद्धतीकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे..इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक या अतिपर्जन्यमान असलेल्या आदिवासी तालुक्यांत भातशेती केली जाते. तर निफाड, दिंडोरी, कळवण, देवळा आणि बागलाण तालुक्यांत द्राक्ष, डाळिंब, स्ट्रॉबेरी व भाजीपाला या फळबागा बहरात आहेत. मालेगाव, नांदगाव, येवला, सिन्नर आणि चांदवड या कमी पावसाच्या भागांत मका, सोयाबीन आणि कडधान्याचे मुख्य उत्पादन घेतले जाते..नैसर्गिक वैविध्य असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ६.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप, तर १.११ लाख हेक्टरवर रब्बी हंगामाची शेती केली जाते. त्याशिवाय सुमारे १.१८ लाख हेक्टरवर फळबागा आणि भाजीपाला घेतला जातो, ज्यात फुलशेतीचाही समावेश आहे..शेतीचा वाढता खर्च, मजुरांचा तुटवडा आणि बाजारभावातील किरकोळ वाढ यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आजही कायम आहेत. त्यामुळे शेतीसोबत पूरक व्यवसायांचा अवलंब करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. स्ट्रॉबेरी, रेशीम शेती, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री आणि गोट फार्मसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून काही शेतकऱ्यांनी यश मिळवले आहे, तर काहींना हवामानाच्या लहरीपणाचा फटका बसत आहे..मजुरांची टंचाई शेतीसमोरील गंभीर आव्हानलोकांना सहज अन्नधान्य उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांच्या काम करण्याच्या प्रवृत्तीत बदल झाला आहे. महिलांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत मिळाल्यानेही मजुरीकडे ओढा कमी झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना कुशल मजूर मिळणे कठीण झाले आहे आणि मिळाले तरी त्यांची मजुरी परवडत नाही..आज ग्रामीण मजूर शिक्षित होत आहे. पण त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पारंपरिक शेतीकामात रस दाखवत नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीत शेती उत्पादनाचा खर्च वाढत असून, शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे..Ajit Pawar: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत; अजित पवार यांची ग्वाही, आजवरचे सर्वांत मोठे पॅकेज.शेतीतील नफा टिकवण्यासाठी नाशिकचे शेतकरी पीकपद्धती बदलत आहेत. परंतु खर्च, मजुरांचा तुटवडा आणि हवामानातील अनिश्चितता या अडचणींवर उपाय न झाल्यास शेतकऱ्यांचा संघर्ष कायम राहणार आहे..