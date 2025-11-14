Rajabhau Waje : नाशिकची ओळख ‘कृषिथॉन’! राजाभाऊ वाजे म्हणाले हे प्रदर्शन तंत्रज्ञानाचा ध्यास देते

नाशिक: पारंपरिक शेती करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा ध्यास कसा घ्यावा, याचे मार्गदर्शन कृषिथॉनमधून मिळते. त्यामुळे कृषिथॉन हे प्रदर्शन नाशिकची ओळख बनली आहे. कृषी उत्पादन खर्च कसा कमी कसा होईल व नवीन कृषी अवजारांविषयी परिपूर्ण माहिती येथे मिळत असल्याने य प्रदर्शनाची लोकप्रियता वाढल्याचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितले. .‘कृषिथॉन २०२५’ या कृषी प्रदर्शनाचे गुरुवारी (ता. १३) उद्घाटन झाले. या वेळी खासदार राजाभाऊ वाजे बोलत होते. या वेळी खासदार भास्कर भगरे, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशीद, जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने, द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, ‘नाडा’चे अध्यक्ष अरुण मुळाणे, चंद्रकांत ठक्कर, उद्योजक लोकेश शेवडे, तसेच आयोजक संजय न्याहारकर, सहआयोजक साहिल न्याहारकर, अश्विनी न्याहारकर, नितीन मराठे उपस्थित होते..खासदार भगरे म्हणाले, की कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक कृषिथॉनमध्ये घडते. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर द्राक्ष शेतीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. द्राक्ष शेतीतील विमा हा सरकारी कंपन्यांकडून काढण्यासाठीचा विषय आपण अधिवेशनात मांडू. द्राक्ष शेतीसाठी मागेल त्याला कव्हर क्रॉपची सुविधा मिळावी, अशी मागणी कैलास भोसले यांनी केली. साहिल न्याहारकर यांनी प्रास्ताविक केले..या प्रदर्शनाचे वैशिष्ट्य असलेल्या ‘लाइव्ह डेमो’ या विशेष उपक्रमात पीक प्रात्यक्षिक मळा लक्षवेधी ठरला. त्यातील ४० हून अधिक पिके आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकवलेली आहेत. ते पाहण्यासाठी शेतकरीवर्ग, कृषी विद्यार्थी व संशोधकांनी भेटी दिल्या. तसेच, प्रदर्शनात शेती सुलभ व प्रगत करणारे तंत्रज्ञान आणि अवजारांचे ३०० हून अधिक स्टॉल आहेत. कृषिथॉन प्रदर्शन १७ नोव्हेंबरपर्यंत ठक्कर डोम येथे सुरू राहील..आज पुरस्कार वितरण, चर्चासत्रकृषिथॉन प्रदर्शनात शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी अकरा ते दुपारी एकपर्यंत कृषी उद्योजक पुरस्कार, युवा शेतकरी पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. तसेच, ‘डिजिटल शेती ः संधी आणि आव्हाने’ या विषयावर चर्चासत्र होईल..दुसरे सत्र दुपारी तीन ते सायंकाळी पाचपर्यंत असेल. यात प्रयोगशील कृषी विस्तार पुरस्कार वितरण, टोमॅटो, कांदा आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकरी पुरस्कार वितरण होईल. तसेच ‘टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला : उत्पादनाची सद्यस्थिती, अर्थकारण व भविष्यातील वाटचाल’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे..Kolhapur Farmer: मोठा खर्च, चांगले उत्पादन… तरीही बाजाराचा आधार नाही; बुबनाळच्या शेतकऱ्याची दोन एकर केळी बाग काही मिनिटांत झाली जमीनदोस्त.श्रीराम शेटे यांना ‘सहकारमहर्षी’ पुरस्कारकादवा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे यांना उल्लेखनीय कार्यासाठी ‘सहकारमहर्षी म्हणून सन्मानित करण्यात आले. २०२५ हे वर्ष युनायटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्लीने आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. यानिमित्त सहकार क्षेत्रात नवनवीन उभारी देणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांसाठी नवे मार्ग खुले करणाऱ्या नेत्यांचा गौरव करण्याचा हेतू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून श्री. शेटे यांच्या कार्याचा विशेष सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.