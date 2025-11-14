नाशिक

Rajabhau Waje : नाशिकची ओळख ‘कृषिथॉन’! राजाभाऊ वाजे म्हणाले हे प्रदर्शन तंत्रज्ञानाचा ध्यास देते

Krisithon 2025 Inaugurated in Nashik with Focus on Modern Farming : खासदार राजाभाऊ वाजे आणि खासदार भास्कर भगरे यांच्या हस्ते 'कृषिथॉन २०२५' या कृषी प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. या प्रदर्शनात शेतीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि अवजारांचे ३०० हून अधिक स्टॉल्स आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पारंपरिक शेती करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा ध्यास कसा घ्यावा, याचे मार्गदर्शन कृषिथॉनमधून मिळते. त्यामुळे कृषिथॉन हे प्रदर्शन नाशिकची ओळख बनली आहे. कृषी उत्पादन खर्च कसा कमी कसा होईल व नवीन कृषी अवजारांविषयी परिपूर्ण माहिती येथे मिळत असल्याने य प्रदर्शनाची लोकप्रियता वाढल्याचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितले.

