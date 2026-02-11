Onion Price Crash : बाजार समितीत कांद्याचे दर गडगडले; शेतकरी संघटना आक्रमक, आंदोलनाचा दिला इशारा, सध्या दर किती?

कसबे सुकेणे (नाशिक) : बाजार समितीत कांद्याचे (Nashik Onion Market) दर मोठ्या प्रमाणात घसरले असून, सध्या कांदा सरासरी ६०० ते १३०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जात आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion Price Crash) मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद जोशीप्रणीत नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून, केंद्र सरकारने कांदा बाजारभाव व निर्यातीबाबत तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..चालू वर्षी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे कांद्याच्या रोपांचे नुकसान झाले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी महागड्या दराने कांदा बियाणे खरेदी करून लागवड केली. कांदालागवड व काढणीचा खर्च एकरी १२ ते १४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागला आहे..Gold Investment Returns : गुंतवणूकदारांची चांदी! सोन्याने गाठला पावणेदोन लाखांचा टप्पा, तर चांदी चार लाखांच्या पार; दीड महिन्यातच मिळाला 15 ते 34 हजारांचा परतावा.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांनी राज्य व केंद्र सरकारवर दबाव आणून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. अन्यथा शरद जोशीप्रणीत नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल तसेच आमदार व खासदारांना घेराव घालण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे..बाजार समित्यांमध्ये लाल कांदा मोठ्या प्रमाणात आला असला, तरी सरकारचे निर्यात धोरण योग्य नाही. सरकारला जाणूनबुजून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करायचे आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी संघटना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागे उभी राहून त्यांना न्याय देईल.- अर्जुन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.