Agrowon Scheme : शेतकऱ्यांसाठी ‘ॲग्रोवन’ची खास भेट; 'ॲग्रोवन' वर्गणीदार योजना २०२५ चा शुभारंभ

नाशिक: 'मित्र ग्लोबल शिवाराचा' हे ब्रीद घेऊन कृषी व संलग्न क्षेत्रातील नवनवीन विषय, उपयुक्त तंत्रज्ञान, शेती क्षेत्राची अद्ययावत माहिती व यशोगाथांची मांडणी करणाऱ्या 'ॲग्रोवन'ने शेतकऱ्यांसाठी 'ॲग्रोवन वर्गणीदार योजना २०२५' आणली आहे. या योजनेचा प्रारंभ शुक्रवारी (ता. ५) 'सकाळ'च्या सातपूर येथील कार्यालयात करण्यात आला. योजनेचे विक्रेत्यांनी स्वागत केले असून, येणाऱ्या रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ती शेतकरी वर्गासाठी फायदेशीर ठरणार आहे..नाशिक जिल्ह्यात १५ सप्टेंबरपासून वाचक नोंदणीची सुरुवात होणार आहे. योजनेच्या प्रारंभप्रसंगी 'सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर, सरव्यवस्थापक संजय पाटील, 'ॲग्रोवन'चे सहसरव्यवस्थापक (विक्री व विपणन) संभाजी घोरपडे, वरिष्ठ व्यवस्थापक (वितरण) योगेश निगडे, मुख्य व्यवस्थापक (जाहिरात) पंकज पिसोळकर, 'अॅग्रोवन'चे विभागीय अधिकारी महेश बेले, वरिष्ठ वितरण व्यवस्थापक बळिराम पवार, सातपूर वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष राजू अनमोला, उपाध्यक्ष सचिन वरंदळ, वितरक संदीप शेवाळे, विलास वराडे आदी मान्यवरांसह नाशिक 'ॲग्रोवन'चे जाहिरात व्यवस्थापक चेतन पाटील, जिल्हा प्रतिनिधी मुकुंद पिंगळे, सहायक वितरण व्यवस्थापक योगेश शिंपी, वितरण प्रतिनिधी सुनील रौंदळ, वैभव कुशारे, गणेश चव्हाण, मनोहर शिंदे उपस्थित होते..आकर्षक भेटवस्तू आणि लाभशेतकरी वर्गणीदारांना ९५० रुपयांत वर्षभर 'ॲग्रोवन' अंकाबरोबरच रुपये ११,००० हून अधिक रकमेचे लाभ या माध्यमातून मिळणार आहेत. कृषीविषयक नावीन्यपूर्ण माहितीसह सडेतोड बातम्या व परखड विश्लेषण, लेख, मुलाखती तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध यशोगाथा 'ॲग्रोवन'च्या माध्यमातून उपयुक्त वाचन खजिना मिळेल. .स्थानिक वृत्तपत्र विक्रेत्यांकडे मागणी केल्यावर उपलब्ध होईल. वर्गणीदार झाल्यावर सोबत आकर्षक भेटवस्तू आणि लाभ मिळणार आहेत. या योजनेचा शेतकरी वर्गाने लाभ घ्यावा, असे आवाहन 'ॲग्रोवन'तर्फे करण्यात आले आहे..Pune News : 'किरकी' नव्हे, आता आपली 'खडकी'च; मराठी अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नांना यश, २०० वर्षांनंतर नावात बदल.'ॲग्रोवन' व शेतकऱ्यांचे अतूट नाते आहे. अंकाच्या माध्यमातून वाचकांना दररोज नवनवीन माहिती उपलब्ध होईल. स्थानिक बाजारपेठ ते जागतिक पातळीपर्यंत नवनवीन माहिती वाचकांना मिळेल. या माध्यमातून शेतकरी प्रगती साधतील, हा विश्वास आहे.-राजू अनमोला, अध्यक्ष, सातपूर वृत्तपत्र विक्रेता संघटनालेख, यशोगाथा या बरोबरच स्थानिक बाजारपेठ ते जागतिक पातळीपर्यंत कृषी क्षेत्रातील उपयुक्त माहिती वाचकांना मिळेल.-सचिन वरंदळ, उपाध्यक्ष, सातपूर वृत्तपत्र विक्रेता संघटना.