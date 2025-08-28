नाशिक
Agristack Registration : ॲग्रीस्टॅक नोंदणीत नाशिक जिल्हा राज्यात दुसऱ्यास्थानी; शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Agristack registration gains momentum across Maharashtra : नाशिकसह राज्यभरातील लाखो शेतकरी ॲग्रीस्टॅक नोंदणीत सहभागी होत असून, डिजिटल फार्मर आयडीमुळे योजनांचा लाभ थेट खात्यात जमा होणार आहे.
नाशिक: ॲग्रीस्टॅक नोंदणीला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. राज्यात १ कोटी १४ लाख ९१ हजार ३०५ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत नोंदणी पूर्ण केली आहे. राज्यामध्ये नाशिक जिल्हा नोंदणीत दुसऱ्यास्थानी आहे. केंद्र व राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.