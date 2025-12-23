Nashik Land Survey : भूमि अभिलेख विभागाचा धडाका! एकाच दिवशी ४५५ प्रलंबित मोजणी प्रकरणे निकाली

नाशिक: नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील शेतजमीन मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांना शासकीय कामकाज, खरेदी-विक्री, कर्ज प्रकरणे व इतर व्यवहारांमध्ये मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या अडचणी लक्षात घेऊन भूमि अभिलेख विभागाने विशेष मोहीम राबवीत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे..नाशिक विभागाचे भूमि अभिलेख उपसंचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर हे दोन तालुके निवडून २० डिसेंबर रोजी विशेष मोजणी मोहीम राबविण्यात आली..या मोहिमेत नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुके व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील सर्व मोजणी कर्मचाऱ्यांना इगतपुरी व पारनेर तालुक्यांतील प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचे वाटप करण्यात आले. एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर मोजणी करून प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यात आला..इगतपुरी व पारनेर तालुक्यातील १२७ गावांमधील एकूण ४५५ मोजणी प्रकरणे तपासण्यात आली. या कामासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील २२४ मोजणी कर्मचाऱ्यांनी १७० रोव्हर यंत्रांच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष मोजणी केली. यापैकी ३२६ प्रकरणांमध्ये जागेवरच अर्जदारांना हद्दीखुणा दाखवून प्रकरणे निकाली काढण्यात आली..हद्दीखुणा दाखविण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या १२२ प्रकरणांमध्ये ३१ डिसेंबर पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती भूमि अभिलेख विभागाने दिली आहे. या विशेष मोहिमेमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील उर्वरित प्रलंबित शेतजमीन मोजणी प्रकरणेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच ३ जानेवारीला जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात अशाच प्रकारची विशेष मोजणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे..Ichalkaranji Muncipal : झोपडपट्टी ते हौसिंग सोसायट्या; नागरी प्रश्नांच्या विळख्यात प्रभागात दिग्गजांमुळे तुल्यबळ निवडणूक रंगणार.विशेष मोहिमेची ठळक वैशिष्ट्येइगतपुरी (नाशिक) व पारनेर (अहिल्यानगर) तालुक्यांची निवडएकाच दिवशी ४५५ मोजणी प्रकरणांची तपासणी१२७ गावांमध्ये प्रत्यक्ष मोजणी२२४ मोजणी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग१७० रोव्हर यंत्रांच्या साहाय्याने मोजणी३ जानेवारीला जामनेर तालुक्यात विशेष मोहीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.