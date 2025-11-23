Crime News : लाच प्रकरणातील ‘युती’ दोघांना भोवली; पोलिसासह स्थानिक नेता ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात

अहिल्यानगर शहरात पोलिसांनी अमली पदार्थविरोधी कारवाई केली. तपासात गांजा आढळून आलेल्या संशयिताच्या आर्थिक व्यवहारात त्याचा भाऊ असल्याचा बहाणा करीत तपास करणाऱ्या पोलिसाने गुन्हा दाखल करणार असल्याचे सांगितले. गुन्हा टाळण्यासाठी शहरातीलच एका राजकीय नेत्याच्या मध्यस्थीतून पाच लाखांच्या लाचेची मागणी केली. त्या दोघांवर नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून धडक कारवाई केली. यात पोलिस निरीक्षक नेहा सूर्यवंशी यांनी अत्यंत खुबीने या गुन्ह्याचा तपास करीत दोघांना बेड्या ठोकल्या..ही महिन्यांपूर्वीची घटना. अहिल्यानगर शहरातील कोतवाली पोलिसांच्या पथकाने अंमली पदार्थविरोधी कारवाई केली. संशयिताकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये गांजा हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला. कोतवाली पोलिस ठाण्याने संशयिताला अटक केली. कारवाईमध्ये त्याचा मोबाईल फोनही जप्त करण्यात आला होता. या फोनमधील माहिती पोलिसांनी तपासली असता, त्यात आर्थिक देवाण-घेवाणीचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले. यात प्रामुख्याने काही आर्थिक व्यवहाराचे ट्रान्झेक्शन्स संशयिताने त्याच्या भावाशी केलेले होते. .परंतु या व्यवहारातून संशयिताच्या भावावर थेट गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता. असे असतानाही, तपास पथकातील एका हवालदाराने अंमली पदार्थाच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या संशयिताच्या भावाशी संपर्क साधला. गांजाच्या गुन्ह्यात भावाला अटक केली आहे, मात्र मोबाईलमध्ये आढळून आलेल्या आर्थिक व्यवहारांची आणि तेही संशयिताने भावाशी केल्याचे तपास पथकातील हवालदाराने सांगितले. या प्रकरणात तुमच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा सूचना वजा इशाराही त्या हवालदाराने दिला. गुन्हा दाखल होऊ नये वा आरोपींमध्ये नाव येऊ नये असे वाटत असल्यास ‘भेटा’ असा सूचक सल्लाही त्या हवालदाराने दिला..लाचेची मागणी अन् ...हवालदाराने ‘भेटण्या’चा सूचक इशारा दिल्यावरही संबंधितांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. हवालदाराने त्याचा मित्र असलेल्या एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या कानावर ही ‘बातमी’ टाकली. दोघांनाही यात ‘आर्थिक संधी’ दिसली. त्या राजकीय नेत्याने थेट गांजाप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या संशयिताच्या भावाला संपर्क साधून भेटायला बोलावून घेतले. सुरुवातीला त्याला काही वेगळे काम असावे असे वाटल्याने तो भेटायला गेला. .भेटण्यास गेल्यावर त्या राजकीय नेत्याने थेट मुद्द्याला हात घातला आणि, ‘अंमली पदार्थाच्या गुन्ह्यात तुझे नाव येणार आहे. तो हवालदार आपला मित्र असल्याने त्याने मला सांगितले. त्याचे काय ते मिटवून टाक आणि मोकळा हो...’ असा सल्ला दिला. गुन्ह्याच्या भीतीने त्यानेही ते मान्य केले. त्यानंतर त्यांच्यात पुन्हा बोलणे झाले असता, त्या वेळी दोघांनी त्याच्याकडे गुन्ह्यात आरोपी म्हणून नाव न येऊ देण्यासाठी ५ लाखांच्या लाचेची मागणी केली. लाचेची रक्कम ऐकताच त्याच्या पायाखालची वाळूच सरकली..तक्रारदार नाशिकला...भावाने केलेल्या गुन्ह्यात नाव नको यायला, याची चिंता असताना त्यासाठी पोलिसाने मागितलेले ५ लाख द्यायचे कसे, हीदेखील चिंता सतावत होती. पोलिसांकडे तक्रार करावी तर, पोलिसच लाच मागतोय म्हटल्यावर त्यांच्याकडून मदतीची अजिबातच अपेक्षा नव्हती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहिल्यानगर कार्यालयाकडे तक्रार दिल्यास त्याची माहिती लाचेची मागणी करणाऱ्या हवालदाराला मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळे तक्रारदाराने थेट दीडशे - पावणेदोनशे कि.मी. अंतर प्रवास करीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे नाशिक येथील मुख्य कार्यालय गाठले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक भारत तांगडे यांना आपबिती विशद केल्यानंतर महिला पोलिस निरीक्षक नेहा सूर्यवंशी यांना या 'लाचखोरां'ना जेरबंद करण्याचे आदेशित केले. .नेहा सूर्यवंशी यांनी दोघा लाचखोरांची माहिती घेतल्यानंतर तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी पथकासह अहिल्यानगर गाठले. तक्रारदारासोबत त्यांच्याच पथकाला एकाला साध्या वेशात पाठवून पुन्हा संशयित दोघांशी बोलणे केले. त्या वेळी तक्रारदाराने लाचेची ५ लाखांची रक्कम अति होत असल्याने सांगत असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर लाचखोर दोघांनी तडजोड करीत लाचेची रक्कम ३ लाखांवर आणली. तक्रारदाराने तितकीही रक्कम देणे शक्य नसल्याचे सांगत हतबलता व्यक्त केली. अखेर दीड लाख देण्याचे ठरले. या साऱ्या घडामोडीला दोन-तीन दिवस गेले. लाचेची रक्कम निश्चित होईपर्यंत नेहा सूर्यवंशी व त्यांचे पथक अहिल्यानगरमध्येच ठाण मांडून होते..बंगल्यावरच छापालाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिल्यानंतर तक्रारीची शहानिशा आणि लाचेच्या रकमेतील तडजोड यात पाच-सहा दिवस गेल्यानंतर प्रत्यक्ष लाचेची रक्कम देण्याचे ठरले. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक नेहा सूर्यवंशी व त्यांच्या पथकाने काही ओरिजिनल आणि काही खोट्या नोटा असे दीड लाखांची रक्कम तयार केली. या प्रकरणात मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या राजकीय नेत्याला तक्रारदाराने संपर्क साधून लाचेची रक्कम कोणाकडे अन् कधी द्यायची याबाबत विचारणा केली. त्या वेळी त्याने रात्री त्याच्या बंगल्यावरच लाचेची रक्कम घेऊन बोलावले..त्यानुसार, नेहा सूर्यवंशी यांनी अहिल्यानगरमधील त्यांच्याच लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाला कारवाईची माहिती न देता अतिशय सावधगिरी व शिताफीने त्या राजकीय नेत्याच्या बंगल्याबाहेर सापळा रचला. साध्या वेशात असलेले पथक बंगल्याबाहेर दबा धरून होते. तक्रारदार रात्रीच्या वेळी बंगल्यावर आला असता, तो राजकारणी एका पोलिस ठाण्यामध्ये शांतता समितीच्या बैठकीला गेल्याचे कळले. तक्रारदाराने संपर्क साधून विचारले असता, त्याने बंगल्यावरच थांबून राहण्यास सांगितले..बराच वेळाने तो शांतता समितीची बैठक आटोपून बंगल्यावर आला. तक्रारदाराकडे त्याने सूचक इशारा केला. तक्रारदाराने लाचेची रक्कम त्याच्या हातात सोपविली. त्यानंतर काही क्षणामध्ये दबा धरून असलेल्या नेहा सूर्यवंशी यांनी वेळ न दवडता त्या राजकारण्याच्या हातातील लाचेची रक्कम घेतली आणि लाच घेतल्याच्या गुन्ह्यात ताब्यात घेतले. त्याचवेळी दुसरे पथक लाचेची मागणी करणाऱ्या हवालदाराला ताब्यात घेण्यासाठी गेले परंतु त्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाची चाहूल लागताच तो पथकाच्या हातावर तुरी देत पसार झाला. तो चार दिवस पसार होता. परंतु पथकाने त्याचा माग काढून त्यालाही जेरबंद केले..Washim News : 'तू खूप सुंदर दिसतो, तू खूप गोड आहे' म्हणत जवळ घेतलं अन्...; शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार .चर्चेचा विषयअहिल्यानगरमध्ये राजकीय गुन्हेगारांचे नेहमीच वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यामुळे लाचखोरीच्या या प्रकरणामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वरचष्मा राखला. राजकीय नेता असो वा पोलिस दलातील, लाच प्रकरणात कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असाच संदेश अहिल्यानगर शहरात या कारवाईमुळे गेला. या प्रकरणी कोतवाली पोलिसांत गुन्हा दाखल असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.. 