Nashik News : नाशिकच्या ईद आणि विसर्जन मिरवणुकीत 'एआय' चा प्रयोग: कुंभमेळ्यासाठी पोलिसांची 'अशी' तयारी

नाशिक: दीड वर्षांवर सिंहस्थ कुंभमेळा येऊन ठेपला असून यावेळी किमान १५ कोटी भाविक नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस यंत्रणेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत बंदोबस्ताचे नियोजन केले जात आहे..जुलूस व विसर्जन मिरवणूक मार्गांवर शहर पोलिस 'एआय बेस कॅमेरे' बसविणार आहेत. या माध्यमातून गर्दी नियंत्रण (क्राऊड मॅनेजमेंट), फेस रीडिंग आणि संभाव्य गर्दी व्यवस्थापनाची रंगीत तालीम केली जाणार आहे..ईद व विसर्जनात वापरशुक्रवारी (ता. ५) ईद-ए-मिलादनिमित्त जुने नाशिक व भद्रकालीतून जुलूस निघणार आहे. तर शनिवारी (ता. ६) श्री गणरायाचे विसर्जन होणार आहे. या दोन्ही मिरवणुकांत मोठ्या संख्येने भाविकांची गर्दी होते. विशेषतः: गणेश विसर्जन मिरवणुकीत लाखो भाविक मार्गावर उपस्थित असतात. यावेळी प्रथमच 'एआय कॅमेऱ्यांचा सराव वापर' करण्यात येणार आहे. .मिरवणूक मार्गांवर बसविलेल्या उच्चदर्जाच्या एआय कॅमेऱ्यांद्वारे कोणत्या चौकात गर्दी क्षमतेपेक्षा जास्त झाली आहे, याची पूर्वकल्पना पोलिसांना मिळणार आहे. त्यामुळे संभाव्य चेंगराचेंगरीसारखी घटना वेळीच रोखता येणार आहे. एआय कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने गर्दीतून चेहऱ्यांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. यामुळे संशयित व्यक्ती पोलिसांना सहज ओळखता येतील. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत लाभदायी ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..शाहीस्नानासाठी तंत्रज्ञानाचा सरावसिंहस्थाच्या शाहीस्नानासाठी साधू-महंतांसह देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता आहे. गर्दीमुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिस यंत्रणा सातत्याने नियोजन करीत आहे. या वेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर होणार असून त्यादृष्टीने पोलिस तयारीत आहेत..Pitru Paksha 2025: पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी कोणती दिशा शुभ आणि कोणती अशुभ , वाचा सविस्तर.अशी आहे 'एआय' तालीमएआय कॅमेऱ्यांमुळे मिरवणुकीवर सतत नजरचौकांमध्ये बॅरिकेटिंगद्वारे गर्दी रोखणेक्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी झाल्यास एआय तत्काळ अलर्ट देणारगर्दी दुसऱ्या मार्गावर वळविण्याची पूर्वतयारीविरुद्ध दिशेने गर्दी येत असल्यास एआयकडून पूर्वकल्पनाफेस रिडिंगद्वारे गर्दीतील चेहऱ्यांवर लक्ष केंद्रित.