नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या ईद आणि विसर्जन मिरवणुकीत 'एआय' चा प्रयोग: कुंभमेळ्यासाठी पोलिसांची 'अशी' तयारी

Technology for Managing Large Crowds During Processions : नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गर्दी नियंत्रणासाठी पोलिसांकडून 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर. या तंत्रज्ञानामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षा कशी राखली जाईल, याची माहिती.
Ganeshotsav

Ganeshotsav

sakal

नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दीड वर्षांवर सिंहस्थ कुंभमेळा येऊन ठेपला असून यावेळी किमान १५ कोटी भाविक नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस यंत्रणेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत बंदोबस्ताचे नियोजन केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Technology
police
maharashtra
festival
Kumbh Mela
Camera
Traffic
Ganeshotsav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com