Nashik News : गणेशोत्सवासाठी पोलिसांकडून 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर; गर्दी नियंत्रणासाठी अभिनव प्रयोग

Police Use AI Cameras to Monitor Safety During Ganesh Visarjan : गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी नाशिक पोलिसांकडून प्रथमच 'एआय' (AI) प्रणालीचा वापर करण्यात आला. या प्रणालीमुळे संभाव्य धोके आणि गर्दीच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवणे सोपे झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: सिंहस्थ कुंभपर्व पार्श्‍वभूमीवर यंदा प्रथमच गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ‘एआय’ प्रणालीचा पोलिस विभागाकडून वापर करण्यात आला. भद्रकाली पोलिस ठाणे येथे एआय कंट्रोल रूम तयार करून त्या माध्यमातून मिरवणुकीवर लक्ष ठेवण्यात आले होते. मिरवणुकीच्या विविध क्षणाचे चित्र या माध्यमातून टिपण्यात आले.

