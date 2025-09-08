Nashik News : गणेशोत्सवासाठी पोलिसांकडून 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर; गर्दी नियंत्रणासाठी अभिनव प्रयोग

जुने नाशिक: सिंहस्थ कुंभपर्व पार्श्वभूमीवर यंदा प्रथमच गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ‘एआय’ प्रणालीचा पोलिस विभागाकडून वापर करण्यात आला. भद्रकाली पोलिस ठाणे येथे एआय कंट्रोल रूम तयार करून त्या माध्यमातून मिरवणुकीवर लक्ष ठेवण्यात आले होते. मिरवणुकीच्या विविध क्षणाचे चित्र या माध्यमातून टिपण्यात आले..आगामी सिंहस्थ कुंभ पर्वात भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता त्या संबंधित नियोजनासाठी ए आय तंत्र प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. गणेशोत्सवातही विसर्जन मिरवणूक वेळी भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. त्यानिमित्ताने या तांत्रिक प्रणालीचे एक प्रात्यक्षिक म्हणून गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ए आय कॅमेरे तंत्र प्रणालीचा वापर केला गेला. .भद्रकाली पोलिस ठाण्यात त्याचे अस्थायी स्वरूपातील कंट्रोल रूम साकारण्यात आले. तेथून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून ए आय कंट्रोलिंग करण्यात आली. तंत्र प्रणालीच्या तज्ञांनी यासाठी मिरवणूक मार्गावरील कॅमेऱ्यांपैकी १९ कॅमेऱ्याची छाननी करण्यात आली. त्यातील ५ कॅमेरे ए आय प्रणालींशी जोडण्यात आले..सध्या तयार करण्यात आलेले सॉफ्टवेअर ५ कॅमेऱ्यांना कंट्रोल करणारे असल्याने पाचच कॅमेऱ्यांचा वापर करण्यात आला. अशी माहिती कंट्रोल रूम प्रमुखांकडून देण्यात आली. एखाद्या ठिकाणावरील वाढत असलेली गर्दी, संशयित हालचाल अशा विविध घटनांवर लक्ष ठेवण्यात आले. यामुळे आवश्यकता भासल्यास त्वरित त्याठिकाणी मदत पोहोचण्यास मदत होईल असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले..Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी घोडबंदर मार्गाने प्रवास करून दाखवावा, रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे आवाहन.प्रणालीचे असे होईल कामएआय तंत्र प्रणालीशी जोडलेल्या कॅमेऱ्याचे प्रत्येक कॅमेरात विविध बाबी तंत्र प्रणालीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असणार आहे. ज्या पद्धतीने त्या कॅमेरेचे नियोजन केले आहे. त्याच पद्धतीने कॅमेरा काम करणार आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कॅमेऱ्यामध्ये १०० भाविकांची संख्या समाविष्ट केली आहे. त्या कॅमेऱ्याच्या परिक्षेत्रात त्यापेक्षा अधिक भाविकांची गर्दी झाल्यास त्वरित संबंधित कॅमेरा कंट्रोल रूमला अलर्ट करू शकेल. त्यामुळे संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्वरित त्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवता येणे शक्य होणार आहे. यातून संभाव्य दुर्घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.