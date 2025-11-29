AI Voice Scam : 'दादा, २० हजार पाठव ना'; तुमचा आवाज क्लोन करून AI ने फसवणुकीचा नवा डाव टाकला

नाशिक: ‘दादा, मोठी अडचण झालीय, जरा पटकन २० हजार पाठव ना.‘ फोनवरचा आवाज, शब्द, टोन, घाई अगदी सर्व शंभर टक्के जवळच्या व्यक्तीसारखे. क्षणात विश्वास बसतो; परंतु पैसा पाठवून झाल्यावर जे सत्य समोर येते, ते हादरविणारे असते. तो फोन ‘त्या’ व्यक्तीने नव्हे, तर एका स्कॅमरने ‘एआय जनरेटेड‘ आवाज वापरून केलेला असतो. .सायबर गुन्हेगारांनी आता ‘एआय’ वापरून फसवणुकीचा नवा डाव शिकला आहे. नातेवाईक, मित्र, सहकारी कोणाचाही आवाज फक्त काही सेकंदांच्या नमुन्यावरून तयार केला जातो आणि फसवणूक केली जाते..अलीकडे इंदूरमधील एका व्यक्तीकडे त्याच्या नातेवाइकांचा ओळखीचा आवाज करून कॉल आला आणि त्या व्यक्तीला क्षणातच पावणेदोन लाखाचा चुना लागला. चौकशीत नंतर समजले, की नातेवाईक तर विदेशात होता आणि त्या कॉलवरील आवाज ‘एआय’ ने तयार केलेला होता..महाराष्ट्रातही गेल्या काही महिन्यांत अशा अनेक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. पूर्वी फसवणूक करणाऱ्यांना तुमचा ओटीपी, पासवर्ड, बँक तपशील लागत असे. एपीके, बनावट लिंक पाठवून फसवणूक केली जात, मात्र आता सायबर भामट्यांकडून ‘एआय’चा वापर करून फसवणुकीचे नवनवीन फंडे शोधले जात आहेत. आवाजच सायबर भामट्यांचे चलन झाले आहे. तंत्रज्ञान जितके स्मार्ट होत आहे, स्कॅमर त्याहून स्मार्ट होत आहेत..हे कसे घडते ?स्कॅमर्स सोशल मीडिया, व्हॉटरॲप व्हॉइस नोट, यूट्यूब क्लिप्समधून पाच- दहा सेकंदांचा आवाजाचा नमुना घेतात. एआय टूल्स (मोफत किंवा कमी किमतीचे) वापरून तंतोतंत आवाज तयार करतात. कॉलवर ‘मी अडकलोय, अपघात झाला, पोलिस स्टेशनमध्ये आहे, तातडीने पैसे पाठव’, असे सांगितले जाते. भावनिक धक्का देण्यासाठी बॅकग्राऊंडला रडण्याचा आवाज, सायरन, गोंधळ मिसळतात. यामुळे समोरच्याला विचार करण्यास वेळ मिळत नाही. तो भाविनकतेने विचार करतो आणि संपूर्ण फसवणूक जास्तीत जास्त ३-४५ सेकंदांत पूर्ण होते..काय करावे?आवाज ओळखीचा असला तरी तातडीच्या पैशांच्या मागणीवर कधीही लगेच विश्वास ठेवू नयेत्या व्यक्तीला व्हिडिओ कॉल लावा, उलट प्रश्न करावा‘आपण शेवटचं कधी भेटलो?, आपल्या जवळच्या व्यक्तीचे नाव विचारावे? यामुळे एआय गोंधळतो.युपीआय करण्यापूर्वी ३०-६० सेकंद थांबावे.व्हॉइस नोट्स/व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करणे टाळावेकोणताही घाईचा कॉल हा शंका निर्माण करणार असतो, खात्री करावी.स्कॅमरची कार्यपद्धतीटार्गेट ठरविणेआवाजाचा नमुना मिळविणेएआय व्हाइस क्लोन तयारभावनिक कथा तयार करणेखोटा तातडीचा फोन कॉलयूपीआयवर पैसे टाकण्यासाठी दबावहे पैसे लॉड्रिंग चैनमध्ये रूपांतरित.‘एआय’ चा वापर करून अनेक सॉफ्टवेअर बनवता येतात, यासाठी कोडिंगची गरज पडत नाही. स्कॅमरकडून याचा आधार घेत फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. बनावट आवाज ओळखणे अवघड आहे. कारण ओळख कशी पटवावी, याबाबत देण्यात येणारे ट्रेनिंग झालेले नाही. त्यामुळे आवाज, फोनकॉल व्हेरिफाय न करता कोणीही अशा फोनकॉलवर विश्वास ठेऊ नये.- तन्मय दीक्षित, सायबरतज्ज्ञ.WhatsApp Scam : व्हॉट्सअॅपवर 'ही' चूक कराल तर खावी लागेल जेलची हवा, एक मेसेजमुळे आयुष्य होईल बर्बाद; नेमकं काय आहे प्रकरण?.डिजिटल काळात प्रत्येकाने सजग राहण्याची गरज आहे. अनोळखी कॉल, लिंक ओपन करू नये. खातरजमा करावी. पहिले विचार करावा. जवळच्या व्यक्तींकडून व्हेरिफाय करावी. आपली फसवणूक झाल्यास सायबर पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर (१९३०-१९४५) संपर्क साधावा. सद्यःस्थितीत नाशिक जिल्ह्यात एकही ‘एआय व्हाइस स्कॅम’ ची घटना घडलेली नाही.-संजय पिसे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.