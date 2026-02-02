Rajendra Pansare : 'आयमा'चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे यांचा उद्योजकांशी थेट संवाद

किरण कवडे-औद्योगिक क्षेत्रातील नावाजलेल्या अंबड इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनची (आयमा) द्विवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. यात उद्योजक एकता पॅनलचे राजेंद्र पानसरे यांनी अध्यक्षपदी, तर त्यांचे सहकारी अविनाश बोडके यांनी खजिनदारपदी विजय मिळवला. झालेले मतदान आणि त्यातून मिळविलेल्या विजयाविषयी ‘आयमा’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष पानसरे यांच्याशी साधलेला संवाद..‘आयमा’ची निवडणूक बिनविरोध का होवू शकली नाही?राजेंद्र पानसरे : ‘आयमा’ची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी सर्वानी प्रयत्न केले. पण काही गोष्टींवर एकमत न झाल्याने निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. निवडणूक ही लोकशाहीचा एक भाग आहे. निवडणूक संपली याचा अर्थ आमच्यातील मतभेद आता संपले असून, सर्वजण एकदिलाने संघटनेचे काम करत आहोत..अध्यक्षपदाचा तुम्हाला शब्द देण्यात आला होता?अध्यक्षपद देण्याबाबत चर्चा झाली होती. मला मिळालेला शब्द मतदारांनी खरा करून दाखविला. त्यामुळे अध्यक्षपदाचा विषय आता संपला असून सर्वजण एकसंध होऊन संघटनेला पुढे घेऊन जाऊ..लघु उद्योगांची संघटना असलेल्या ‘आयमा’विषयी काय सांगाल?‘आयमा’च्या घटनेनुसार दोन वर्षांसाठी अध्यक्ष आणि इतर कार्यकारिणीची निवड केली जाते. साधारणतः २८०० सभासद आहेत. त्यापैकी २३४५ मतदार असून, नवीन नियमांनुसार प्रत्येक सभासदाला दरवर्षी आपले सदस्यत्व पुनर्जीवित करावे लागते. तरच त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो..सद्यःस्थितीला आयमाचे प्रश्न काय आहेत?अंबड एमआयडीसीतील रस्ते खूप खराब झाले आहेत. साधारणतः ३५ किलोमीटरचे हे सर्व रस्ते आहेत. त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी आमचा पाठपुरावा चालू आहे. वीज व पाण्याचा प्रश्न भेडसावतो. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्राधान्य राहील. कुंभमेळ्यापूर्वी हे रस्ते सुस्थितीत येतील, अशी अपेक्षा आहे..TMT Bus: ज्येष्ठांसाठी डिजिटल बस पास, टीएमटीची नवी योजना; कालमर्यादेमुळे डोकेदुखी.पुढील दोन वर्षांचा प्राधान्यक्रम काय असेल?आयमा ही छोट्या उद्योगांशी निगडित संघटना आहे. त्यामुळे आमचे प्रश्न छोट्या स्वरूपाचे असतात. उद्योजकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आयमाचे सर्व पदाधिकारी कार्यरत राहतात. त्या सर्वांना सोबत घेऊन भविष्यातील प्रश्न सोडवण्यास आमचे प्रधान्य राहील. छोटे उद्योग सुरळीतपणे कसे चालतील, यादृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.