Rajendra Pansare : 'आयमा'चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे यांचा उद्योजकांशी थेट संवाद

Rajendra Pansare Elected President of AIMA : अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (आयमा) अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर राजेंद्र पानसरे यांनी उद्योजकांच्या विविध समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
किरण कवडे-औद्योगिक क्षेत्रातील नावाजलेल्या अंबड इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनची (आयमा) द्विवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. यात उद्योजक एकता पॅनलचे राजेंद्र पानसरे यांनी अध्यक्षपदी, तर त्यांचे सहकारी अविनाश बोडके यांनी खजिनदारपदी विजय मिळवला. झालेले मतदान आणि त्यातून मिळविलेल्या विजयाविषयी ‘आयमा’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष पानसरे यांच्याशी साधलेला संवाद.

