Nashik Airport Expansion : सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीला गती! नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणास प्रशासकीय मान्यता; नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ५५६ कोटींचा खर्च

Administrative Approval for ₹556 Crore Nashik Airport Expansion : नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामास कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाने प्रशासकीय मान्यता दिली. साधारणतः ५५६ कोटी रुपये खर्च करून नवीन टर्मिनल इमारत व अन्य सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे.
नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामास कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाने प्रशासकीय मान्यता दिली. साधारणतः ५५६ कोटी रुपये खर्च करून नवीन टर्मिनल इमारत व अन्य सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे. विस्तारीकरणानंतर ताशी प्रवासी वाहतूकक्षमता एक हजारांवर पोहचणार आहे. हे काम मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण करावे, असे निर्देश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत.

