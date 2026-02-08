नाशिक

Nashik Airport Expansion : नाशिकच्या विकासाला नवे पंख! मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते आज विमानतळ विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन

Nashik Airport Expansion Project Inauguration : नाशिक (ओझर) विमानतळाच्या सुसज्ज टर्मिनल इमारतीचे मॉडेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज या विस्तारीकरण प्रकल्पाचा शुभारंभ होत असून, यामुळे विमानतळाची प्रवासी क्षमता प्रतितास १,००० पर्यंत वाढणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी (ता. ८) पार पडणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक विमानतळाचा चेहरामोहराच यामुळे बदलणार आहे.

