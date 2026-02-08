Nashik Airport Expansion : नाशिकच्या विकासाला नवे पंख! मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते आज विमानतळ विस्तारीकरणाचे भूमिपूजन

नाशिक: नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी (ता. ८) पार पडणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक विमानतळाचा चेहरामोहराच यामुळे बदलणार आहे. .कुंभमेळ्याचे नियोजन अधिक शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि जागतिक दर्जाचे होऊन नाशिकची ओळख आंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे. हा प्रकल्प ११ महिन्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. नाशिक व उत्तर महाराष्ट्रातील अंबड, सातपूर, सिन्नर, मालेगाव, इगतपुरी यांच्यासह धुळे एमआयडीसी, जळगाव एमआयडीसी, भुसावळ, चाळीसगाव, मनमाड, नंदुरबार अशा प्रमुख औद्योगिक वसाहतींना या विमानतळाचा फायदा होणार आहे. याचा फायदा शेतकरी, निर्यातदार, ॲग्रो-उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कुंभ तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ आदी उपस्थित राहतील..मंत्री भोसले नाशिकमध्येनाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी (ता. ८) होत आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हे रविवारी दुपारी साडेचारला ओझर विमानतळावर पोहोचणार आहेत. हा कार्यक्रम सायंकाळी पाचला आहे. कार्यक्रम आटोपल्यावर साडेसहाला ते खासगी विमानाने पुण्याकडे जाणार आहेत..Pune News: ५१०० कोटींचा रेल्वे प्रकल्प रखडला! राज्य सरकार तयार, पुणे–लोणावळा नव्या मार्गिकांना रेल्वे बोर्डाची ‘ग्रीन सिग्नल’ कधी?.असे असेल नाशिक विमानतळटर्मिनल क्षेत्रफळ : १८,२५० चौ.मी.प्रवासी क्षमता (प्रतितास) : एक हजार प्रवासीउड्डाण सुविधा : देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीयचेक-इन व्यवस्था : २४ चेक-इन काउंटर व दुहेरी उंचीचा हॉलसुरक्षा तपासणी : ८ हॅन्ड बॅगेज एक्स-रे युनिट्सआंतरराष्ट्रीय सुविधा : इमिग्रेशन, कस्टम्स, ड्यूटी फ्री, लाउंज, एटीएम, चलन विनिमयबॅगेज हॅन्डलिंग : अत्याधुनिक बॅगेज हॅन्डलिंग सिस्टिमप्रस्थान गेट्स : ७ गेट्स (५ इन-कॉन्टॅक्ट, २ रिमोट)एप्रन व टॅक्सी लेन : ७३,००० चौ.मी. एप्रन व ४३,००० चौ.मी. टॅक्सी लेनविमान पार्किंग क्षमता : १८ विमानेविमान ये-जा क्षमता : ५०० (२५० लँडिंग, २५० टेक-ऑफ)एरोब्रिज : ६ एरोब्रिजएस्केलेटर व लिफ्ट्स : ९ एस्केलेटर व १० लिफ्ट्सपार्किंग सुविधा : ७०० कार, २०० टॅक्सी व दहा बस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.