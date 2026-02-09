Devendra Fadnavis : नाशिकच्या विकासाला विमानतळ विस्तारीकरणाची भरारी; मुख्यमंत्र्यांकडून शाश्वत विकासाची ग्वाही!

नाशिक: नाशिक महापालिकेत नाशिककरांनी प्रेमरुपी दिलेल्या विश्वासाची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षांमध्ये नाशिकचा चेहरामोहरा बदलताना शाश्वत विकास साधला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नाशिकचा रिंगरोड हा विकासाचे ग्रोथ सेंटर ठरणार असून विमानतळाच्या विस्तारामुळे नाशिकच्या विकासाला भरारी प्राप्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. नाशिक जिल्ह्याच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहिल, असा शब्दही त्यांनी दिला..नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनलच्या विस्तारित इमारतीचे भुमिपूजन रविवारी (ता.८) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार राजाभाऊ वाजे व भास्कर भगरे, तसेच आमदार आणि अधिकारी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्या शहरांतील विमानतळ अधिक सक्षम असते, तेथे गुंतवणूक अधिक येते. नाशिक औद्योगिक क्षेत्रात पुढे येत असून देशाचे ऑटोमोटिव्ह हब म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. सिंहस्थाच्या अनुशंगाने नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या विस्तारीकरणानंतर विमानतळावरील प्रवासी क्षमतेत तिप्पटीने वाढ होईल..पण, सोबतच नाशिकच्या सर्वागिण विकासाचे उड्डाण होईल. नाशिक शहर व जिल्हयाच्या विकासात निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. राज्य सरकार आणि ‘एचएएल’मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी प्रसाद आणि एचएएलचे संजय चौधरी यांनी करार हस्तांतरीत केला. दरम्यान, निमा तसेच आयमातर्फे आशिष नहार व मनीष रावल यांनी मुख्यमंत्री यांचा सन्मान केला..१३ हजार कोटींची गुंतवणूकनाशिकची ओळख आता औद्योगिक नगरी म्हणून पुढे येत आहे. दावोसमध्ये उत्तर महाराष्ट्रामधील ५५ हजार कोटींचे औद्योगिक गुंतवणूक करार झाले. यामधून ७५ हजार रोजगार निर्मिती होईल. या करारांमधून १३ हजार कोटींची गुंतवणूक एकट्या नाशिक जिल्ह्यात असून त्यामुळे धार्मिक व आध्यात्मिक अधिष्ठान लाभलेल्या नाशिकची ओळख देशभरात औद्योगीक हब म्हणून पुढे येत आहे असे कौतुकदगार मुख्यंमत्र्यांनी काढले. .`नाशिक महापालिकेत भाजप-शिवसेना स्वतंत्र लढली, पण निवडणुकानंतर आपण एकत्र आलो आहोत. शिवसेना उबाठानेही महापौर निवडणुकीत बिनविरोधसाठी सहकार्य केले. सर्वच नगरसेवक आपले असून यापुढे एकदिलाने नाशिकच्या विकास साधला जाईल, असे मंत्री महाजन म्हणाले..Kolhapur ZP first round results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, भाजपची ३ जागांवर आघाडी, विविध मतदारसंघांत पहिल्या फेरीत आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट.कामात दर्जा राखणार : भोसलेसार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सिंहस्थाच्या अनुषंगाने साडेतीन हजार कोटींची १८ कामे केली जात आहे. ही कामे गुणवत्तापूर्वक आणि दर्जात्मक करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कटिबद्ध असेल अशी ग्वाही मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी दिली. विमानतळामुळे नाशिकच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.