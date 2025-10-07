Ozar Airport : नाशिकचे ओझर विमानतळ लवकरच 'पार्किंग हब'! छगन भुजबळांची मुख्यमंत्र्यांकडे मोठी मागणी

नाशिक: राज्य शासनाच्या विमानतळांना राज्यातील महत्त्वाची विमानतळे इंटरलिंक करण्याची योजना आखली आहे. त्या अंतर्गत ओझर (नाशिक) विमानतळावर विमान पार्किंग हब विकसित करावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली..नाशिक विमानतळावर विमानसेवा वाढत आहे, त्यामुळे उड्डाणक्षमता वाढविण्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)ने अस्तित्वातील धावपट्टीला समांतर नवीन धावपट्टी मंजूर केली. त्यासाठी ३४३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली. कुंभमेळ्यानिमित्त ओझरला विमान पार्किंग हब विकसित करणे आवश्यक आहे..मुंबईसह देशातील गर्दीच्या विमानतळांवर पार्किंगसाठी जागा नसल्याने पार्किंगसाठी विमाने अन्यत्र पाठविली जात असल्याने इंधनखर्चात २० ते ३० टक्के वाढ व वेळेचा अपव्यय होतो. मुंबई विमानतळावर एका बोईंगसाठी रात्रभर पार्किंगचा खर्च दहा ते वीस हजार रुपये होतो. त्यामुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक भार पडतो. अहमदाबाद, गोवा राज्यांनी पार्किंग हब विकसित करून व्यावसायिक संधी निर्माण केल्या..सा. बां.कडे विमातळासाठी प्रस्ताव ‘एचएएल’ने विमानतळावर नवीन प्रवासी टर्मिनल, पर्यायी टॅक्सी लिंक रन-वे, अतिरिक्त पार्किंगसाठी १८५ कोटी रुपयांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्तावित केली आहेत. देशातील इतर शहरांपेक्षा नाशिक विमानतळाचे हॉल्टिंग चार्जेस अत्यंत कमी आहे. .विमान इंधन भरण्यावरील कर कमी आहे. नाशिक विमानतळावर जून २०२७ मध्ये नवीन धावपट्टी कार्यान्वित होईल. त्यामुळे विमानतळांना इंटरलिंक करण्याच्या धोरणांतर्गत नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे विमान पार्किंग हब विकसित केल्यास कंपन्यांसह नाशिकच्या विकासाला चालना मिळेल, असे पत्रात म्हटले आहे..कनेक्टिव्हीसह पर्यटनाला चालनानाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या रन वेवर नाइट लँडिंग, रडार व इतर सुरक्षा उपाय असल्याने २४ तास विमानतळ कार्यरत आहे. मुंबईपासून नाशिकचे हवाई अंतर १५८ किलोमीटर आहे. त्यामुळे येथे विमान पार्किंग हब विकसित केल्यास कुंभमेळ्याचे नियोजन व विमाने पार्किंगची सोय उपलब्ध होईल. .Fadnavis Interview: मोदींना आंबा, तर फडणवीसांना संत्रा… अक्षय कुमार पुन्हा ट्रोल; मुख्यमंत्र्यांनी दिलं भन्नाट उत्तर!.कनेक्टिव्हीटी वाढून पर्यटनाला चालना मिळेल. ‘एचएएल’ने मार्च २०२५ मध्ये नागरी विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल सेवा सुरू केली. आता एचएएल दरवर्षी ए-३२० जातीच्या २० विमानांचे ओव्हरहॉल करण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू येथील आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना विमान पार्किंग हबकडे आकर्षित करता येईल. विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीचीही सोय असल्याने विमान कंपन्यांचा पार्किंग खर्च २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.