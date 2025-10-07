नाशिक

Ozar Airport : नाशिकचे ओझर विमानतळ लवकरच 'पार्किंग हब'! छगन भुजबळांची मुख्यमंत्र्यांकडे मोठी मागणी

Chhagan Bhujbal urges CM to develop Nashik Airport as a parking hub : ओझर (नाशिक) विमानतळावर विमान पार्किंग हब विकसित करावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
Ozar Airport

Ozar Airport

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्य शासनाच्या विमानतळांना राज्यातील महत्त्वाची विमानतळे इंटरलिंक करण्याची योजना आखली आहे. त्या अंतर्गत ओझर (नाशिक) विमानतळावर विमान पार्किंग हब विकसित करावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Airport
Ozar
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com