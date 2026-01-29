Ajit Pawar : राजकारणातील ‘दादा’ पर्व संपले

स्पष्टवक्ते, वक्तशीरपणा, जागेवरच निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले. तत्काळ निर्णयक्षमता असलेल्या अशा नेत्याच्या जाण्याने राज्यासह देशाची कधीही भरून न येणारी हानी झाल्याचे जिल्ह्यातील सर्व राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी दिवसभरात आपल्या भावना व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. .कणखर बाणा,प्रशासनावर प्रचंड पकड असलेला नेता आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व अशी बहुआयामी ओळख असलेला नेता अचानक आपल्यातून निघून गेल्याने कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. पहाटेपासून कामाला सुरुवात करणारे नेते अशी अजितदादांची राज्यभर विशेष ओळख होती. विकासकामांमध्ये विरोधकांनाही बरोबर घेण्याची दादांची वृत्ती तर खूपच वाखाणण्याजोगी होती.- सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम.दिलेला शब्द कुठल्याही परिस्थितीत पाळणारा, संवेदनशीलता आणि ठामपणाचा दुर्मिळ संगम असलेला नेता अचानक आपल्यातून हरपला. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात निर्माण झालेली ही पोकळी कधीही न भरून निघणारी आहे. लोकहितासाठी तातडीने निर्णय घेणारा आणि माणुसकी जपणारा नेता आज आपल्यातून निघून गेला आहे.- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक मध्यमहाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दुःखद वृत्ताने मन अत्यंत व्यथित झाले आहे. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राने एक अनुभवी, दूरदृष्टी असलेले व कर्तृत्ववान नेतृत्व गमावले असून ही राज्यासाठी मोठी हानी आहे. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच समर्थकांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक पूर्व.माझ्या सारख्या सामान्य महिला कार्यकर्त्याला दादांनी देवळाली मतदार संघातून दुसऱ्यांदा आमदार बनवले. मतदार संघाला विकासाचा भरीव निधी दिला. त्यांना श्रद्धांजली देण्याची वेळ माझ्यावर येईल हे स्वप्नातही वाटले नव्हते.- सरोज आहिरे, आमदार, देवळालीसावकाश हा शब्द माझ्या डिक्शनरीत नाही असं दादा अनेकदा म्हणायचे. वेळेचे तंतोतंत पालन करणारे हे नेतृत्व अचानक आपल्यातून निघून गेले. दादांचा स्वभाव कडक होता. त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टवक्तेपणा होता. त्यांच्या रोखठोक स्वभावाचा कधीही राग वाटला नाही. उलट थोड्याच वेळात दादांचा राग शांत होईल व आपले काम १०० टक्के होईल हा विश्वास कायम मनात असायचा. सगळ्या अपेक्षा आज एका क्षणात संपल्या.- सत्यजित तांबे, आमदार, विधान परिषद.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी मन सुन्न करणारी आहे. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राने एक खंबीर ''लोकनेता'' आणि जनतेने आपला हक्काचा ''दादा'' गमावला आहे. त्यांनी दिलेला शब्द म्हणजे ‘काळ्या दगडावरची रेघ’ असायची. त्यांची प्रशासकीय शिस्त आणि विकासाच्या दृष्टी म्हणजे एक वेगळाच झंझावात होता. मंत्रालयापासून ते गावाकडच्या बांधापर्यंत ज्यांच्या नावाचा दरारा होता. करारी आवाज आज कायमचा शांत झाला.- पंकज भुजबळ, आमदार, विधान परिषदवेळेच्या अगोदर येणारा नेता वेळेच्या अगोदर काळाच्या पडद्याआड झाला. वक्तशीरपणा आणि शिस्त यांची शिकवण त्यांनी दिली. आज दादांच्यारुपाने कुटुंबातील सदस्य गमावल्याचे दु:ख झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच समर्थकांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो.- जयंत जाधव, माजी आमदार.लिखित स्वरुपातील निवेदन दादा मागायचे. संबंधित अधिकारी किंवा मंत्री भेटल्यानंतर त्यांना आवर्जून हे निवेदन द्यायचे आणि कामासंदर्भात पुढील संदेश कळवायचे. कामाच्या बाबतीत इतकी त्यांची शिस्त असायची. दादा नाशिकला आले मी आणि हेमंत धात्रका यांनी नामको बँकेत संचालक व पदाधिकारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर दादांनी बँकेविषयी भरपूर विचारणा केली. त्यांच्याइतका अभ्यासू, उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व आज हरपल्याचे दु:ख होते.- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसअजित दादांच्या निधनाची बातमी धक्कादायक आहे. त्यांच्याबरोबर काम करताना स्पष्टवक्तेपणा, वक्तशीरपणाबरोबरच तत्काळ निर्णय घेणारा नेता हा अनुभव आला. राज्याच्या राजकारणातील ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून त्यांच्या जाण्याने बहुजन समाजातील मुख्य आधारवड हरपला. हिरे कुटुंबीय पवार कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत.- डॉ. प्रशांत हिरे, माजी मंत्री.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी धक्कादायक आहे. त्यांची जनतेसाठीची निष्ठावान सेवा, कार्यकर्त्यांशी असलेले नाते आणि लोकांबद्दलची समर्पित भावना अविस्मरणीय आहेत. जनतेसाठी त्यांनी घेतलेले रोखठोक निर्णय आणि दाखवलेले नेतृत्व स्मरणात राहील. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात मविप्र संस्था सहभागी आहे.- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्रमाझे दादा मला पोरकं करून गेले. मी तुझ्या घरी भगुरला येणार. मी शब्दाचा पक्का आहे. नाशिकची त्यांची शेवटची भेट माझ्या भगुरच्या सभेसाठी होती. राज्याचे कुटुंब उपप्रमुख अजित दादा सुखरूप असावेत ही भाबडी आशा. असे कोणतेही मराठी मन नसेल जे अजित दादांच्या आकस्मिक जाण्याने हेलावले नसेल.- प्रेरणा बलकवडे, नगराध्यक्ष भगूर नगरपरिषद.अजित दादा, एक बिनधास्त नेता, कार्यक्षम नेता, हसतमुख राहण्याची कार्यशैली, कार्यकर्त्यांचा आधारस्तंभ, प्रशासनावर भक्कम पकड असलेले नेतृत्व आज काळाने हिरावून घेतले. दादांशिवाय महाराष्ट्रातील राजकारणाची कल्पनाच करू शकत नाही. एका उमदा राजकीय नेत्याला महाराष्ट्र मुकला.- प्रदीप पेशकार, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपनिधनाने राज्यासह देशाची मोठी हानी झाली आहे. स्पष्टवक्ता, वेळा पाळणारा, कुशल संघटक असलेला व राज्यातील विकासाच्या उभारणीत मोठा वाटा असलेला नेता आपण गमावला आहे.- राजाराम पानगव्हाणे पाटील, काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्षविकासाच्या कामावर, प्रशासनावर भक्कम पकड असलेली व स्पष्टवक्तेपणा असलेल्या दादांच्या जाण्याने राज्याची व जनतेची मोठी हानी झाली आहे.- रमेश कहांडोळे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, उत्तर विभाग.विरोधकांसुद्धा आपल्या प्रेमात पाडणारा हसतमुख नेता आज महाराष्ट्राने गमविला आहे. राज्यासह तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे.- भरत टाकेकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, दक्षिण विभागअजित दादा पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली आहे. राज्याने एक अनुभवी, जनतेशी नाळ जुळलेला कुशल नेता राज्याने गमावला आहे.- ॲड. आकाश छाजेड, शहराध्यक्ष, काँग्रेस पक्षअजित दादा यांच्या जाण्याने सर्वांची मोठी हानी झाली आहे. छोट्या कार्यकर्त्यांची विचारपूस, कामाप्रती असलेला जिव्हाळा जपणारा राज्यातील कोहिनूर हिरा हरपला आहे. सच्चा मनाचा नेता पुन्हा होणे नाही.- ज्ञानेश्वर काळे, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग.प्रशासनातील निर्णयक्षमता, वेगवान कामकाज आणी जनहिताचे धोरणात्मक निर्णय यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली आहे. राज्याने आज एक अनुभवी मार्गदर्शक, जनतेशी नाळ जुळलेला नेता गमावला आहे.- अल्तमश शेख, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा एनएसयूआय काँग्रेसदिवसातील सोळा तास अखंड काम करणारा नेता आपण गमावला आहे. त्यांची विकासाची दृष्टी थक्क करणारी होती. खऱ्या अर्थाने राज्याने वक्तशीरपणा जपणारा दूरदृष्टीचा नेता गमावला आहे. लोकभावना जाणून घेणारा नेत्याचा अंत चटका लावून गेला.- महंत सुधीरदास महाराज, श्री काळाराम संस्थान, पंचवटीउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने राज्याने एक स्पष्टवक्ते, प्रभावशाली नेतृत्व गमावले आहे. खऱ्या अर्थाने जमिनीशी नाळ जुळलेला नेता होते. त्यांच्या जाण्याने एका झंझावाती नेतृत्वाचा अस्त झाला आहे.- उल्हास सातभाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शहर काँग्रेस पक्ष.अजित दादा यांच्या जाण्याने सर्वांची मोठी हानी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत त्यांची भेट घेतली होती. अर्थसंकल्पापूर्वी ५ फेब्रुवारीच्या नंतर येणाऱ्या पहिल्या शनिवार, रविवारी नाशिकला येतो. पक्षाची पुनर्बांधणी करू असेही ते बोलले होते. अखेर नाशिकला येणे कायमचेच टळले. हे शल्य कायम बोचत राहिल.- निवृत्ती अरिंगळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्येष्ठ नेतेमहाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा नाशिक रोडने साहित्य संकुलाचे जे स्वप्न पाहिले, ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रोत्साहन व विश्वासामुळे. प्रशासकीय यंत्रणेतील बरकाव्यांवरील आपली पकड खूप काही शिकवून गेली. आम्ही सदैव त्यांच्या ऋणात राहू.- उन्मेष गायधनी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, नाशिक रोडवक्तशीर आणि रोखठोक अशा अजितदादांच्या जाण्याने एका ‘दादा’ नेतृत्वाला महाराष्ट्र मुकला आहे. राज्यातील धडाडीचे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या दादांचा सर्वांनाच आदरयुक्त धाक होता. दादांचा कामाचा झपाटा, उरक अनेकांना प्रेरणादायी होता. दादांसारख्या खंबीर नेतृत्वाचे जाणे ही केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचीच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राची मोठी हानी आहे.- ॲड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.अधिकारी महासंघाचे मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे निधन झाले. हे अतिशय दुर्दैवी व धक्कादायक असून, राज्याचे फार मोठे सामाजिक व राजकीय नुकसान करणारे आहे. अधिकाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसंबंधी तसेच अधिकारी महासंघाच्या कल्याणकेंद्र उभारणीसाठी महासंघस्नेही अजित पवार यांचे नेहमीच मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभत होते.- रमेश शिसव, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धक्कादायक घटना आहे. महाराष्ट्राचे आज झालेले नुकसान कधीही भरून येणार नाही. दीड वर्षापूर्वी अजित दादा यांनी सह्याद्री फार्म्सला भेट देऊन फलोत्पादन क्षेत्रातील सुरू असलेल्या अनेक प्रकल्प व उपक्रमाची सविस्तर माहिती घेतली होती. शेती, शेतकरी व शेतीउद्योग याबद्दल आस्था असणारे द्रष्टे नेतृत्व आज महाराष्ट्राने गमावले.- विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सह्याद्री फार्म्स .Ajit Pawar : बारामतीचे शिल्पकार....अजित दादा पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्र राज्य एका प्रगल्भ नेतृत्वाला मुकले आहे. स्पष्टवक्तेपणा, हजरजबाबी, काम करण्याचा प्रचंड आवाका, समयसूचकता, अचूक निर्णय घेण्याची चाणाक्ष बुद्धी,बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व, संघटन कौशल्य असे सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्त्व अजितदादा पवार यांचे होते. कोणतेही काम तत्परतेने व दिलेल्या वेळेतच झालेच पाहिजे असा त्यांचा नेहमी आग्रह असायचा. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्र राज्याची व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मोठी हानी झाली आहे.- सुनील केदार, शहराध्यक्ष, भाजप.रोखठोक बोलणारे, जलद निर्णय घेणारे राज्याचे नेतृत्व गमावले आहे. गट प्रवर्तकांना चार हजार रुपये मोबदला वाढ निर्णय देण्याचे आश्वासन रोखठोक बोलणारे, जलद निर्णय घेणारे राज्याचे नेतृत्व गमावले आहे. गट प्रवर्तकांना चार हजार रुपये मोबदला वाढ निर्णय देण्याचे आश्वासन पुर्ण केले. आशा व गट प्रवर्तकांना सारखेच दोन हजार रुपये वाढ निर्णय झाल्याची माहिती मिळाली होती. दुसऱ्या दिवशी ई मेल वरून गट प्रवर्तकांना अधिक मोबदला वाढ करावी अशी विनंती केली. फोनवर दादांनी तत्काळ होकार दिला. हि आठवण नेहमी स्मरणात राहील.- राजू देसले, राज्य सह सचिव, भाकपअजित दादांचे अकाली जाणे अतिशय वेदनादायक आहे, कार्यकर्त्याचे व सामान्य माणसाचे दुःख समजून घेऊन त्यावर ताबडतोब मार्ग काढणारा नेता आज काळाने हिरावून नेला आहे. माझ्यासारखे हजारो कार्यकर्ते आज पोरके झाले आहेत.- सचिन पिंगळे, माजी जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस. 