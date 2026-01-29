Ajit Pawar : धावत्या भेटीतून कार्यकर्त्यांना बळ देणारा 'दादा' माणूस हरपला; ग्रामीण नाशिकमध्ये स्वयंस्फूर्त बंद

नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूनंतर बुधवारी सगळीकडे शोक व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये दुकान व्यापारी पेठा बंद ठेवत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. .धावत्या भेटीतून कार्यकर्त्यांना दिले लढण्याचे बळपिंपळगाव वाखारी, ता. २८ःउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जाण्याने देवळा तालुक्यातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात शोककळा आहे. विकासाचा ध्यास असलेला एक खंबीर नेता हरपल्याची भावना व्यक्तकरत देवळा शहरातील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला..धावत्या भेटींतून जपले नातेचांदवड-देवळा विधानसभा मतदारसंघात अलीकडच्या काळात देवळ्यातुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार नसल्यामुळे अजित पवारांच्या सभांचे आयोजन नसे. मात्र, त्यांचा ताफा ज्यावेळी देवळा शहरातून जात असे. त्यावेळी वेळेची मर्यादा असूनही ते गाडी थांबवून कार्यकर्त्यांची आवर्जून विचारपूस करत. त्यांच्या या धावत्या भेटींनीही कार्यकर्त्यांमध्ये नेहमीच उत्साह भरला. दिवंगत माजी आमदार शांताराम आहेर यांच्याबद्दल अजित पवार यांना विशेष आदर होता..विठेवाडी साखर कारखाना ऊर्जितावस्थेत नेण्यासाठी दिला ‘शब्द’राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य योगेश आहेर यांनी अजित पवारांच्या कार्यतत्परतेचा एक प्रसंग सांगितला. कसमादे पट्ट्याचे आर्थिक वैभव असलेल्या विठेवाडी (ता. देवळा येथील वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जुलै महिन्यात आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ अजित पवारांना भेटले होते. .Ajit Pawar: ज्या मातीविषयी प्रेम होते, त्याच मातीत शेवट | Baramati | Sharad Pawar | Supriya Sule | Sakal News.मंत्रालयातील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीत पवारांनी तत्काळ संबंधित विभागाचे मंत्री, बँक प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. "शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी हा कारखाना पुन्हा सुरू झालाच पाहिजे, यासाठी मी सकारात्मक निर्णय घेईन आणि स्वतः पाठपुरावा करेन," असा शब्द त्यांनी दिला होता..अभोण्यात बंदअभोणा : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाची बातमी शहरात वाऱ्यासारखी पसरताच व्यापारी असोसिएशन व सर्व दुकानदारांनी स्वयंस्फूर्तीने आपापली दुकाने बंद ठेऊन त्यांच्याप्रति सुमनांजली अर्पण केली. शाळा, महाविद्यालयांना देखील सुटी जाहीर करण्यात आली. अजित पवारांवर निस्सीम प्रेम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अजित पवार एक राजकारणताला ‘दादा’ माणूस हरपल्याची भावना यावेळी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.