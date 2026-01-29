नाशिक

Ajit Pawar : धावत्या भेटीतून कार्यकर्त्यांना बळ देणारा 'दादा' माणूस हरपला; ग्रामीण नाशिकमध्ये स्वयंस्फूर्त बंद

Mourning Across Nashik After Ajit Pawar’s Tragic Death : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच अभोणा आणि देवळा परिसरातील व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून श्रद्धांजली अर्पण केली.
Ajit Pawar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूनंतर बुधवारी सगळीकडे शोक व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये दुकान व्यापारी पेठा बंद ठेवत श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
NCP
political
Sugar Factory

