Pimpalgaon Baswant : दोन महिन्यांपूर्वीच दिले होते विकासाचे आश्वासन; नियतीच्या फेऱ्यात पिंपळगावचे स्वप्न राहिले अपूर्ण

पिंपळगाव बसवंत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील निधनाच्या वृत्ताने संपूर्ण पिंपळगाव बसवंत शहर शोकसागरात बुडाले आहे. आमदार दिलीप बनकर यांचे निकटवर्तीय आणि निफाड तालुक्यावर विशेष प्रेम असलेल्या अजितदादांच्या निधनामुळे पिंपळगावकरांनी उत्स्फूर्तपणे बाजारपेठ आणि दैनंदिन व्यवहार बंद ठेवून आपल्या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली वाहिली..दोन महिन्यांपूर्वीच नगर परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने अजितदादा पिंपळगावला आले होते. त्या वेळी त्यांनी पिंपळगावचा कायापालट करण्याचे आणि रस्ते, वाढीव पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधा उभारण्याचे रोखठोक आश्वासन दिले होते. मात्र, नियतीने घाला घातला आणि पिंपळगावच्या विकासाला झळाळी देण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले. त्यांच्या जाण्याने विकासाचा एक अध्याय संपल्याची भावना व्यक्त होत आहे..पिंकी माळीचं पार्थिव घरी आणलं अन् कुटुंब कोसळलं | Pinky Mali Passed Away | Ajit Pawar | Sakal News.निफाडच्या विकासाचे शिल्पकारअजित पवार यांचे निफाडच्या विकासात भरीव योगदान राहिले आहे. नांदूरमध्यमेश्वर धरणाला सव्वादोन कोटींच्या निधीतून वक्राकार दरवाजे बसवून त्यांनी पूरप्रश्न सोडविला. सायखेडा येथील गोदावरीवरील पूल, कादवा नदीवरील कारसूळ-वडाळी व साकोरे-उंबरखेड पूल, ४०० केव्ही वीज उपकेंद्र, निफाड प्रशासकीय इमारत, ड्रायपोर्ट उभारणी आणि रासाका कार्यान्वित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती..