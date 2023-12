Nashik District Bank: जिल्हा सहकारी बँकेला सावरणार; कठोर पावले उचलण्याचे अजित पवार यांचे निर्देश

Nashik District Bank: शेतकरी, ठेवीदारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी नाशिकसह बीड, नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना सुस्थितीत आणणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहकार्याने आवश्यक पावले उचलण्यात यावीत, वित्त व नियोजन आणि सहकार विभागाने यासंदर्भात समन्वयाने कार्यवाही करावी अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. (Ajit Pawar instructions to take strict steps to save District Cooperative Bank nashik news)