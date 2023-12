NAMCO Bank Election: शरद पवार गट राहिला बाजूला; राष्ट्रवादी वगळता सर्वपक्षीय उमेदवार रिंगणात

NAMCO Bank Election: जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांची आर्थिक नाडी असलेल्या नाशिक मर्चन्ट बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत नाही म्हणता, म्हणता यंदा राजकारणाचा शिरकाव झाला.

सत्ताधारी प्रगती पॅनेलने त्यादृष्टीनेच सर्वपक्षीयांना सोबत घेत उमेदवारी दिली, मात्र यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा शरद पवार गट बाजूला राहून गेला. (NAMCO Bank Election Candidates from all parties except NCP nashik news)