Ajit Pawar : अजितदादांचा तो दौरा ठरला अखेरचा! भगूरकरांना दिलेला 'शब्दाचा पक्का' वादा अधुराच राहिला

Ajit Pawar’s Last Nashik Visit During Municipal Elections : निवडणुकांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याचा झंझावाती दौरा केला. या दौऱ्यात एकाच दिवशी त्यांनी भगूर, ओझर व पिंपळगाव बसवंत येथे जाहीर सभा घेतल्या. त्यांचा हा नाशिकचा अखेरचा दौरा ठरला.
नाशिक: डिसेंबरच्या पहिल्याच दिवशी पालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याचा झंझावाती दौरा केला. या दौऱ्यात एकाच दिवशी त्यांनी भगूर, ओझर व पिंपळगाव बसवंत येथे जाहीर सभा घेतल्या. त्यांचा हा नाशिकचा अखेरचा दौरा ठरला. निवडणुकीच्या निकालानंतर भगूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नगराध्यक्ष विराजमान झाला. पवार यांच्या अकाली निधनाने भगूरकरांमध्ये त्या सभेच्या आठवणी जागृत झाल्या.

