Ajit Pawar : अजितदादांचा तो दौरा ठरला अखेरचा! भगूरकरांना दिलेला 'शब्दाचा पक्का' वादा अधुराच राहिला

नाशिक: डिसेंबरच्या पहिल्याच दिवशी पालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याचा झंझावाती दौरा केला. या दौऱ्यात एकाच दिवशी त्यांनी भगूर, ओझर व पिंपळगाव बसवंत येथे जाहीर सभा घेतल्या. त्यांचा हा नाशिकचा अखेरचा दौरा ठरला. निवडणुकीच्या निकालानंतर भगूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नगराध्यक्ष विराजमान झाला. पवार यांच्या अकाली निधनाने भगूरकरांमध्ये त्या सभेच्या आठवणी जागृत झाल्या. .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने अवघा महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. सर्वाधिक काळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री भुषविणारे पवार यांचा नाशिकशी नेहमीच ऋणानुबंध राहिला आहे. गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या नगरपालिका-नगरपंचायती निवडणुकांच्या अनुषंगाने अजितदादा पवार यांनी अवघे राज्य पिंजून काढले. निवडणुकीच्या प्रचारार्थ कमी कालावधी लाभल्याने पवार यांनी त्यावेळी विविध जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी चार ते पाच जाहीर सभा घेतल्या..नाशिक जिल्ह्यातही पालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने अजित पवार यांनी १ डिसेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ तीन ठिकाणी जाहीर सभा घेतल्या. त्यात भगूर, ओझर व पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या सभांमधून पवार यांनी त्यांच्या खास शैलीत विरोधकांचा समाचार घेतला. या सभांचे यश म्हणजे भगूरवासीयांनी पवार यांच्यावर विश्वास दाखवीत पालिकेत सत्तांतर घडविले. .निवडणुकीत तब्बल २५ वर्षांनंतर प्रेरणा बलकवडे यांच्या रूपाने भगूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप महायुतीचा नगराध्यक्ष विराजमान झाला. दरम्यान, पालिकांच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री पवार यांचा तो दौरा अखेरचा नाशिक दौरा ठरला. त्यांच्या अकाली निधनाने जिल्ह्यावासीयांच्या डोळ्याच्या कडा पाणावल्या असून त्यांच्या विविध आठवणींना उजाळा दिला..Ajit Pawar : मासवडीच्या चवीतून मिळालेली प्रेरणा…; अजितदादांच्या त्या भेटीच्या आठवणींनी आंबेगाव तालुक्यातील महिलांना अश्रू अनावर.खास शैलीतील भाषणातून भगूरकरांची मने जिंकलीदिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भगूरला दोनदा भेटी दिल्या. पहिली भेट भगूरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजनाच्या वेळी आणि दुसरी भेट पालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी घेतलेली जाहीर सभा. दोन्ही वेळी दादांनी आपल्या खास शैलीतील भाषणातून भगूरकरांची मने जिंकली. पक्षाचे नेते व कार्यकर्त्यांबरोबर संवादातून दादांकडून राजकीय क्षेत्रात काम करण्याची ऊर्जा मिळत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. भगूरच्या सभेत लाडक्या बहिणींना उद्देशून 'दादा शब्दाला पक्का आहे, हा दादाचा वादा आहे' ही योजना सुरू राहणार आहे. भगूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे,त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देईल. असे आश्वासन दादांनी भगूरकरांना दिले होते. दादांच्या अपघाती निधनामुळे हळहळ व्यक्त होत आहे.