Ajit Pawar : "तीन मंत्रिपदे मिळूनही अपेक्षित प्रगती नाही"; नाशिक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत अजित पवारांची स्पष्ट नाराजी!

नाशिक: नाशिक जिल्हा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. सात आमदारांमध्ये तिघांना मंत्रिपदे दिल्यावरही पक्षसंघटनात अपेक्षित प्रगती झालेली नाही, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी पक्षवाढीसाठी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..नाशिक जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिल्हा आढावा बैठक मंगळवारी (ता. ५) झाली. बैठकीस प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, आमदार नितीन पवार, दिलीप बनकर, माजी खासदार समीर भुजबळ, तसेच विविध तालुकाप्रमुख आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..बैठकीत जिल्ह्यातील पक्षस्थिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि कार्यकर्त्यांची तयारी यावर सविस्तर चर्चा झाली. कार्यकर्त्यांकडून पक्षवाढीसंबंधी काही तक्रारीही मांडण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अजित पवार म्हणाले, "नाशिक हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मजबूत जिल्हा आहे. जिल्ह्याला तीन मंत्रिपदे मिळाली आहेत, त्यामुळे पक्षवाढीसाठी अधिक काम होणे अपेक्षित आहे. सर्व पदाधिकारी आणि जनप्रतिनिधींनी एकजुटीने काम करून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांत पक्षाचा झेंडा फडकवावा.".त्यांनी पक्षातील समन्वय वाढविण्याचे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केले. "कार्यकर्त्यांचा उत्साह टिकविणे आणि संघटनेत बळकटी आणणे हीच खरी गरज आहे," असे ते म्हणाले..बैठकीत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निवडणुकीसाठी रणनीती ठरविण्यात आली. शेवटी पवार यांनी सर्व नेते आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र राहून पक्षाच्या कामकाजात अधिक सक्रिय होण्याचे आवाहन केले.