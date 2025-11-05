नाशिक

Ajit Pawar : "तीन मंत्रिपदे मिळूनही अपेक्षित प्रगती नाही"; नाशिक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत अजित पवारांची स्पष्ट नाराजी!

Ajit Pawar Expresses Dissatisfaction Over Party Progress in Nashik : नाशिक जिल्हा आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक प्रगतीबाबत नाराजी व्यक्त करत मंत्र्यांना व आमदारांना पक्षवाढीसाठी अधिक सक्रिय राहण्याचे आवाहन केले.
नाशिक: नाशिक जिल्हा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. सात आमदारांमध्ये तिघांना मंत्रिपदे दिल्यावरही पक्षसंघटनात अपेक्षित प्रगती झालेली नाही, अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी पक्षवाढीसाठी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

