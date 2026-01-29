नाशिक

Ajit Pawar Passed Away: अजित पवार यांच्या कट्टर कार्यकर्त्याचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन

Heartbroken Ajit Pawar Supporter Dies of Heart Attack in Nashik: नाशिकमध्ये ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. सुदाम बोडके हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते होते.
Ajit Pawar Passed Away

Ajit Pawar Passed Away

esakal

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी (नाशिक): दिंडोरी तालुक्यातील ढकांबे येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक सुदाम कारभारी बोडके (वय ६३) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
Baramati
Airport
heart attack
Plane Crash

Related Stories

No stories found.