Ajit Pawar Passed Away: अजित पवार यांच्या कट्टर कार्यकर्त्याचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन

वणी (नाशिक): दिंडोरी तालुक्यातील ढकांबे येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक सुदाम कारभारी बोडके (वय ६३) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी सुदाम बोडके हे एका नातेवाईकाच्या दशक्रियाविधी कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूची बातमी त्यांच्या कानावर पडली. या धक्कादायक बातमीने ते अत्यंत गहिवरले. उपस्थितांशी त्यांनी अजित पवारांबद्दल भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त करत भरभरून संवाद साधला. यानंतर अस्वस्थ मनःस्थितीत ते दुचाकीवरून नाशिककडे निघाले..नाशिक येथील मार्केट यार्ड परिसरात पोहोचल्यावर त्यांना अधिक त्रास जाणवू लागला. उपचारासाठी ते स्वतः एका खाजगी दवाखान्यात गेले, मात्र दवाखान्यातच त्यांची प्रकृती अधिक खालावली व ते कोसळले. डॉक्टरांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. .तीव्र हृदयविकाराचा झटका हे मृत्यूचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सुदाम बोडके हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांच्या निधनाने ढकांबे परिसरासह दिंडोरी तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, तीन मुली, सुना व नातवंडे असा मोठा परिवार आहे..