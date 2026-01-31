नाशिक

Ajit Pawar : "असे दादा पुन्हा होणे नाही!" नाशिकमध्ये अजितदादांच्या आठवणींनी मान्यवरांचे कंठ दाटले

Emotional Tribute to Ajit Pawar at Nashik Memorial Meeting : मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या वतीने नाशिक येथे आयोजित शोकसभेत दिवंगत अजित पवार यांना मान्यवरांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शोकमग्‍नावस्‍थेत असलेले सभागृह.. श्रद्धांजली वाहनांना एकेकाचा जड पडलेला कंठ.. अमर्याद आठवणींचा सागर.. अन्‌ गहिवरलेल्‍या स्‍वरात सर्वच म्‍हणाले, ‘असे दादा होणे नाही..’ दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्‍थेतर्फे आयोजित शोकसभेत विविध क्षेत्रांतील मान्‍यवरांनी भावनांना मोकळी वाट करून दिली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
political
Tribute

Related Stories

No stories found.