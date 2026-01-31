Ajit Pawar : "असे दादा पुन्हा होणे नाही!" नाशिकमध्ये अजितदादांच्या आठवणींनी मान्यवरांचे कंठ दाटले

नाशिक: शोकमग्नावस्थेत असलेले सभागृह.. श्रद्धांजली वाहनांना एकेकाचा जड पडलेला कंठ.. अमर्याद आठवणींचा सागर.. अन् गहिवरलेल्या स्वरात सर्वच म्हणाले, ‘असे दादा होणे नाही..’ दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेतर्फे आयोजित शोकसभेत विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी भावनांना मोकळी वाट करून दिली..गंगापूर रोडवरील कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहात झालेल्या या शोकसभेप्रसंगी मोजक्याच परंतु, प्रभावी शब्दांमध्ये प्रत्येकाने दादांविषयीचा आपुलकीभाव व्यक्त केला. प्रत्येकाच्या मनोगतात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैली, आपुलकी भाव, कर्तव्यदक्षता, जिव्हाळ्याची भावना असे विविध पैलूंची मांडणी करण्यात आली. दिवंगत अजितदादा यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करत उपस्थितांनी भावना व्यक्त केल्या..संजय बुरड यांनी मखमलाबादकरांतर्फे श्रद्धांजली वाहिली. असा नेते पुन्हा होणार नसल्याचे वामनराव खोसकर म्हणाले. मोहन पिंगळे म्हणाले, की कुटुंबातील माणूस गेल्याचे दुःख सर्वांना झाले आहे. नाना महाले म्हणाले, की तत्परतेने निर्णय घेण्याचा त्यांचा स्वभाव भावणारा होता. माजी शिक्षक आमदार दिलीप सोनवणे म्हणाले, की कणखर नेतृत्वाची उणीव राज्याला भासणार आहे. दादांशिवाय महाराष्ट्र पूर्ण होऊ शकत नाही, राज्यावर शोककळा पसरली आहे. असे प्रा.अशोक पिंगळे म्हणाले. ऋषिकेश आहेर यांनीही मनोगतातून आठवणींना उजाळा दिला..‘अजितदादा हमारे मन में..’गौतम सुराणा म्हणाले, महाराष्ट्राचा श्वास, बारामतीचा विश्वास, जनतेचा आत्मविश्वास असलेल्या अजितदादांमध्ये विकासाचा ध्यास होता. नेतृत्व, कर्तृत्वामुळे त्यांनी अस्तित्व निर्माण केले होते असे म्हणत ''आज दुख भरा गगने में, अजितदादा बसे हमारे मन में'' अशा कवितेच्या ओळी त्यांनी सादर केल्या..अजित पवारांनी स्वतःची वेगळी प्रतिमा तयार केली होती. वाणिज्य शाखेतून शिक्षण घेतलेल्या या नेत्याने राज्याचे अर्थकारण प्रभावीपणे सांभाळले.- हरीश आडके, उपाध्यक्ष, एमजीव्हीबारामतीच्या मातीत रुजलेले या रोपट्याचे वृक्षात रूपांतर झाले होते. या वृक्षाची छत्रछाया उपेक्षितांना लाभली.- नानासाहेब बोरस्ते, माजी आमदारसूर्योदयापूर्वीच जनसेवेच्या कामाला लागण्याचा दादांचा स्वभाव होता. त्यांच्या रूपाने शिस्तप्रिय नेता राज्याला लाभला होता.- विष्णुपंत म्हैसधुणे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी.अजित पवार यांच्या योगदानाची दखल घेत, ‘मविप्र’तर्फे त्यांच्या नावाने कला व क्रीडा ॲकॅडमी उभारावी.- सचिन पिंगळे, माजी संचालक, मविप्रअजितदादांचे मविप्र संस्था, जिल्ह्यावर भरपूर प्रेम होते. प्राधान्यक्रमाने प्रश्नांची सोडवणूक ते करायचे.- माणिकराव बोरस्ते, माजी अध्यक्ष, मविप्र.पुण्यातील रामकृष्ण शिक्षण मंडळ संस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्याचे काम दादांनी केले होते. शिक्षण क्षेत्रासाठी त्यांचे योगदान अमूल्य राहिले.- प्राचार्य डॉ.बी.जी. वाघ, कसमादे संस्थाकडक शिस्तीचा व प्रशासनावर वचक असलेला नेता म्हणून दादांची ओळख होती. संस्थेसाठी त्यांनी नेहमी मार्गदर्शन केले.- अरविंद कारे, माजी अध्यक्ष, मविप्र.दादा वेळ पाळणारे होते. परंतु, त्यांनी जाण्याची वेळ पाळली नाही. मन सुन्न करणारी घटना आहे.- रश्मी हिरे, ग्रामोदय शिक्षण संस्थादादांच्या जाण्याने दुःखाचा डोंगर नव्हे हिमालय पर्वत कोसळला आहे. अभ्यासू, शिस्तप्रिय नेत्याला आपण मुकलो आहोत.- कोंडाजीमामा आव्हाड, अध्यक्ष, व्ही.एन.नाईक शिक्षण संस्थाअजित पवार यांचे मविप्रसोबत ऋणानुबंध होते. संस्थेची नेहमीच ते आस्थेने चौकशी करत. पुढील काही दशक असा माणूस होणे नाही. दादांच्या आदर्शांवर वाटचाल करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र.अजितदादांसमोर विषयाची मांडणी करताना प्रचंड अभ्यास लागायचा, भरपूर तयारी करावी लागायची. विधानसभा निवडणुकीत १९८४ नंतर पक्षाने यंदा देदीप्यमान यश मिळवत शंभरचा स्ट्राईकरेट राखला. उतराई म्हणून त्यांनी जिल्हा बँकेला मदत केली.- डॉ. सुनील ढिकले, अध्यक्ष, मविप्रद्राक्ष बागायतदार, फळबागांचे प्रश्न सोडवत त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. बळीराजाप्रति त्यांच्या मनात कायम आत्मीयता होती.- बाळासाहेब क्षीरसागर, सभापती, मविप्र.संस्थेच्या विकासकामांच्या उद्घाटनासाठी अजितदादांना निमंत्रित केले होते. त्यांनी शैक्षणिक संग्रहालयासह इतर कामांचे उद्घाटन केल्याच्या आठवणी स्मरणात राहतील. त्यांच्या निधनाने उभा महाराष्ट्र हळहळत आहे.- नीलिमा पवार, माजी सरचिटणीस, मविप्रबहुजन समाज व समाजाच्या संस्थांबद्दल अजितदादा यांच्या मनात आत्मीयता होती. मांडलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा त्यांचा स्वभाव होता. त्यांच्या निधनाने काळोख निर्माण झाला आहे.- अॅड. भगीरथ शिंदे, उपाध्यक्ष, रयत संस्था.Sunetra Ajit Pawar: राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री! सुनेत्रा पवार यांनी घेतली शपथ; कोणतं खातं मिळणार?.शिक्षण संस्थांच्या समस्यांची जाणीव व ते सोडविण्याची तळमळ दादांमध्ये होती. प्रत्येकाला जवळचा वाटेल, असा त्यांचा स्वभाव होता.- विजय नवल पाटील, माजी केंद्रीय मंत्रीजिल्हा बँकेचा परवाना स रद्द होण्याची वेळ ओढावली असताना, दादांनी निधी देऊन सावरले. जिल्ह्याला सदैव त्यांनी भरभरून दिले.- देवीदास पिंगळे, माजी खासदार.शेती, सहकार, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांची अजितदादांना सखोल माहिती असायची. त्यांना निवेदन दिलेल्या प्रत्येकाला आवर्जून उत्तर मिळायचे.- रंजन ठाकरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादीदादांच्या जाण्याने राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात पोकळी निर्माण झाली आहे. संस्था, वैयक्तिक पातळीवर त्यांनी अनेकांना सहकार्य, मदत केली.- जयंत जाधव, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.