Yeola News : येवल्याच्या विकासाचे 'पॉवरफुल' इंजिन हरपले! शिवसृष्टीपासून विणकरांपर्यंत दादांचे योगदान अजरामर

येवला: येवला शहरावर उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांचे विशेष प्रेम होते, तसेच येथील मंत्री छगन भुजबळ, माजी आमदार मारोतराव पवार, संभाजीराजे पवार, सहकार नेते अंबादास बनकर, माणिकराव शिंदे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे या नेत्यांशी त्यांनी स्नेह जपला. येवल्याच्या विकासात अजितदादांनी दिलेले योगदान मोलाचे असून त्याबद्दल नागरिकांच्या मनात कृतज्ञतेची भावना आहे. .भुजबळांमुळे पुन्हा जवळीक..!मंत्री छगन भुजबळांच्या संकल्पनेतून साकारणाऱ्या शिवसृष्टीच्या उद्घाटनासाठी १५ मे २०२२ रोजी दादा येथे आले होते, येवल्यातली ही त्यांची पहिलीच सभा. गेली ५५ वर्ष आमचे नेते शरद पवार सर्व जातिधर्माला सोबत घेऊन चालताहेत,तरी नको ते आरोप होताहेत. बोलणाऱ्याचे वय तेवढे वर्षे पवार साहेबांचे राजकारणातले आयुष्य आहे.. .अशा शब्दात त्यांनी आपल्या काकांची या सभेत बाजू मांडली होती. विशेष म्हणजे, आगळ्यावेगळ्या शिवसृष्टीचे अन् मंत्री छगन भुजबळांचे कौतुक करत काम पूर्णत्वाला जाईपर्यंत निधी कमी पडू देणार नाही असे ठोस आश्वासन देऊन ते पूर्णही केले..येवल्याच्या विकासात योगदानराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सन्मान यात्रेनिमित्त अजित पवार ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी विणकर मेळाव्यासाठी येथे आले होते. विणकरांच्या विकासासाठी २५ हजार कोटीचे वस्त्रोद्योग धोरण स्वीकारल्याचे सांगत काही विणकरांचा सन्मानही त्यांनी केला..Ajit Pawar : 'अजितदादा आणि पिंकी दोघांनीही आपला शब्द पाळला नाही', पिंकी माळीचे वडील भावूक.शिवसृष्टीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी ते येथे आले होते. येथे साकारलेल्या शिवसृष्टीतील सिंहासनारुढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आहे हे येवलावासियांचे भाग्य असल्याचे सांगितले होते. औद्योगिक वसाहत,कोटमगाव येथील पर्यटनस्थळ,गाळेधारकांचे पुनर्वसन या प्रश्नांवर मंत्रालयात दादांनी बैठका घेतल्या होत्या. येवल्याच्या विकासासाठी दादांचे योगदान नेहमीच पॉवरफुल राहिले..