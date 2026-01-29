नाशिक

Yeola News : येवल्याच्या विकासाचे 'पॉवरफुल' इंजिन हरपले! शिवसृष्टीपासून विणकरांपर्यंत दादांचे योगदान अजरामर

Ajit Pawar’s Special Bond with Yeola : येवला येथील भव्य शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळ्यात मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार; येवल्याच्या प्रगतीसाठी त्यांनी नेहमीच विशेष निधी उपलब्ध करून दिला
येवला: येवला शहरावर उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांचे विशेष प्रेम होते, तसेच येथील मंत्री छगन भुजबळ, माजी आमदार मारोतराव पवार, संभाजीराजे पवार, सहकार नेते अंबादास बनकर, माणिकराव शिंदे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे या नेत्यांशी त्यांनी स्नेह जपला. येवल्याच्या विकासात अजितदादांनी दिलेले योगदान मोलाचे असून त्याबद्दल नागरिकांच्या मनात कृतज्ञतेची भावना आहे.

