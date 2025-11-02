नाशिक

Nashik Bank Fraud : बँक कर्मचाऱ्यांची सतर्कता! जुन्या नाशिकमध्ये 'आरटीजीएस' फसवणुकीचा डाव उधळला

Fake RTGS Attempt Using Ashoka Institute’s Name at SBI Nashik : स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जुने आग्रा रोड शाखेत अशोका इन्स्टिट्यूटच्या नावाने बनावट सही करून आरटीजीएस व्यवहार करण्याचा संशयिताचा प्रयत्न कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेमुळे उघड झाला. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: जुने आग्रा रोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत अशोका इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अॅन्ड रिसर्च, नाशिक यांच्या नावाने बोगस ‘आरटीजीएस’ व्यवहाराचा प्रयत्न झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. बनावट सही करून धनादेशावरील रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न संशयिताकडून करण्यात आला. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे संशयिताचा डाव फसला. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

