Nashik Bank Fraud : बँक कर्मचाऱ्यांची सतर्कता! जुन्या नाशिकमध्ये 'आरटीजीएस' फसवणुकीचा डाव उधळला

जुने नाशिक: जुने आग्रा रोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत अशोका इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अॅन्ड रिसर्च, नाशिक यांच्या नावाने बोगस 'आरटीजीएस' व्यवहाराचा प्रयत्न झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. बनावट सही करून धनादेशावरील रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न संशयिताकडून करण्यात आला. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे संशयिताचा डाव फसला. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..तक्रारदार रामानंदसिंग कुमार यांनी याबाबत तक्रार दिली. हा प्रकार स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जुन्या आग्रा रोड शाखेत २९ ऑक्टोबरला दुपारी दोनच्या सुमारास घडला. अशोका इन्स्टिट्यूटचे कर्मचारी 'आरटीजीएस' फॉर्म आणि धनादेश घेऊन बँकेत जमा करण्यासाठी आले होते. संबंधित व्यवहार पाहणाऱ्या कर्मचारी जेवणासाठी बाहेर गेल्या असल्याने संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी 'आरटीजीएस' स्लिप आणि धनादेश त्यांच्या टेबलावर ठेवले आणि एफडी काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांकडून रिसीव्ह कॉपी घेऊन निघून गेले..या संधीचा फायदा घेत संशयिताने त्या टेबलवरील 'आरटीजीएस' स्लिप आणि धनादेश चोरला. त्यानंतर बनावट सही करून संबंधित धनादेशावरील रक्कम स्वतःच्या खात्यात वळविण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ३० ऑक्टोबरला व्यवहार प्रक्रिया करताना बँक कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आले, की धनादेशावरील सही आणि 'आरटीजीएस' फॉर्मवरील सही यात फरक आहे. त्यांनी त्वरित तो व्यवहार थांबवला..३१ ऑक्टोबरला सकाळी अशोका इन्स्टिट्यूटतर्फे धनादेश क्लिअर झाला नसल्याची चौकशी करण्यात आली. त्या वेळी बँक कर्मचाऱ्यांनी घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर संस्थेचे श्रवण सोनवणे यांनी शाखेत येऊन संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली असता 'आरटीजीएस' फॉर्मवरील सही बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले..२९ ऑक्टोबरला संशयिताने बँक कर्मचाऱ्यांच्या टेबलवरील कागदपत्रे चोरून, त्यावर खोटी सही करून लाभार्थ्याचे खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड आणि नाव बदलून स्वतःच्या खात्यावर पैसे वळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेमुळे वेळेवर व्यवहार रोखला गेला आणि मोठा आर्थिक गैरव्यवहार टळला. या घटनेची माहिती तत्काळ भद्रकाली पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत सपकाळे अधिक तपास करत आहेत.