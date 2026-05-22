MRP Profiteering Control: एमआरपीतील नफेखोरी रोखा; स्वतंत्र कायदा व प्राधिकरणाची अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची मागणी

सटाणा : वस्तूंवरील कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) व्यवस्था ग्राहक संरक्षणासाठी अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्षात ती नफेखोरीचे साधन बनल्याचा आरोप करत एमआरपी निश्चितीसाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र आणि सक्षम कायदा करावा, अशी मागणी बागलाण तालुका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बागलाणचे तहसीलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी बोलताना ग्राहक पंचायतीचे तालुकाध्यक्ष शामकांत लोखंडे म्हणाले, सध्या बाजारात वस्तूंवरील एमआरपी निश्चित करताना उत्पादन खर्च, वितरण खर्च, व्यापारी नफा आणि अंतिम विक्री किंमत याबाबत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याने ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट होत आहे. ग्राहकाला वस्तूची खरी किंमत समजत नसल्याने बाजारव्यवस्थेत असमतोल निर्माण होत असून सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. काही खासगी रुग्णालये, मेडिकल संस्था, पॅथॉलॉजी लॅब अवाजवी शुल्क आकारत असून औषधांवर मेडिकल दुकानदारांकडून १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जात असल्याने मूळ एमआरपीच संशयास्पद आहे. कट प्रॅक्टिस, कमिशन व्यवस्था आणि वैद्यकीय सेवांतील आर्थिक साखळीमुळे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे..ग्राहकांना वस्तूंची वास्तविक किंमत समजावी यासाठी उत्पादन खर्च, प्रथम विक्री किंमत, वितरण खर्च, व्यापारी नफा आणि अंतिम विक्री किंमत वस्तूंवर स्पष्टपणे नमूद करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, वितरक आणि व्यापाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. ग्राहकांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर आणि सनदशीर मार्गाने पुढेही आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही श्री.लोखंडे यांनी यावेळी दिला..यावेळी शामकांत जाधव, राजेंद्र खैरनार, कुबेर जाधव, एन.डी. कोर, दिलीप खैरनार, सुनील खैरनार, दिलीप अहिरे, रूपदास बैरागी, भालचंद्र अहिरराव, दादासाहेब निकम, नितीन रौंदळ, संजय पाठक, सुनील पंडित, देविदास येवला, कौतिक हिरे, दत्ता धोंडगे, अशोक गुलेचा, शशिकांत सोनवणे, संजय भामरे, प्रशांत पाठक, कन्हैयालाल गोसावी आदी उपस्थित होते..प्रमुख मागण्या:- प्रत्येक वस्तूवर उत्पादन खर्च छापावा- मनमानी एमआरपी व्यवस्था बंद करावी- ग्राहकांसाठी न्याय्य किंमत निश्चित करावी- ग्राहकांची आर्थिक लूट थांबवावी- एमआरपी व्यवस्थेतील त्रुटींवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण अथवा आयोग नेमावा- एमआरपी निश्चितीसाठी स्वतंत्र व सक्षम कायदा करावा.