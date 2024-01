Nashik News : अंत्यसंस्कारासाठी गोवरीसह सर्व साहित्य मोफत; गोवंश रक्षा समितीचा विधायक उपक्रम

Nashik News : तालुक्यासह कसमादेत दुष्काळी परिस्थितीत बळीराजाला दिलासा देण्याचे काम शहरानजीकच्या निळगव्हाण येथील गोवंश रक्षा समितीची गोशाळा करीत आहे.

‘चारा, पाणी नसेल, तर जनावरे आम्ही सांभाळतो’, या गोशाळेने केलेल्या आवाहनामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (All materials for cremation free including Gowri from Govansh Raksha Samiti nashik news)