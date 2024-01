Nashik News : ‘जिल्हा नियोजन’चा अवघा 32 टक्के खर्च

Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीचा आतापर्यंत मंजूर निधीच्या ३२.१५ टक्केच खर्च झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. ८) दुपारी बाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक होणार आहे. (Only 32 percent of cost of district planning nashik news)