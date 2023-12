Nashik Police: शहर पोलिसांचे ‘ऑलआऊट’ ऑपरेशन! आयुक्तालय हद्दीत 50 ठिकाणी नाकाबंदी

नाशिक : नववर्षाच्या स्वागताची जल्लोषात तयारी करताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शहर आयुक्तालय हद्दीत पोलिसांनी ऑलऑऊट ऑपरेशन राबवून टवाळखोरांसह तळीरामांची धरपकड केली.

ऑलऑऊट ऑपरेशन रविवारीही (ता.३१) राबविले जाणार असून, शनिवारी, रविवारी शहर हद्दीमध्ये सुमारे ५० ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात येणार आहे. (All Out Operation of nashik City Police Blockade at 50 places in Commissionerate limits)