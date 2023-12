Nashik Bribe Case: EPF कार्यालयाचे कर्मचारीही चौकशीच्या फेऱ्यात; लाचप्रकरणात CBI घेणार तक्रारींची दखल

नाशिक : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफओ) आयुक्तासह दोघांना दोन लाखांची लाच स्वीकारताना सीबीआयच्या पथकाने अटक केली आहे.

या प्रकरणात इपीएफ कार्यालयाशी संबंधित आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल सीबीआयने घेतली असून, त्यामुळे या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवरही चौकशीची टांगती तलवार आहे. दरम्यान, लाचप्रकरणात अटक तिघांची सीबीआयच्या मुंबई कार्यालयामध्ये कसून चौकशी सुरू आहे. (Nashik Crime EPF office staff under investigation CBI will take cognizance of complaints in bribery cases)