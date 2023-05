Nashik News: मुदत संपली, तरी रस्ते खोदाई सुरूच...; स्मार्टसिटीचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत

Nashik News : पावसाळ्यात नागरिकांना खड्ड्यांचा त्रास होऊन अपघाताची शक्यता लक्षात घेता महापालिकेने ११ मेनंतर रस्ता खोदल्यास गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी ३० मेची मुदत देण्यात आली होती.

दोन्ही मुदत संपुष्टात येत असताना रस्त्यांची खोदाई तर सुरू आहेच, मात्र त्या व्यतिरिक्त खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांची दुरुस्तीदेखील केली जात नसल्याने स्मार्टसिटीचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. (Although deadline expired road digging continues Governance of Smart City once again in discussion Nashik News)

महापालिका हद्दीमध्ये सध्या स्मार्टसिटी कंपनी व महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहे. त्याचबरोबर बीएसएनएल व अन्य मोबाईल कंपन्यांकडूनदेखील ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाई सुरू आहे.

मागील दोन ते अडीच वर्षांपासून रस्त्यांवरील खड्डे खोदले जात असल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. शारीरिक त्रासाबरोबरच आर्थिक नुकसानदेखील होत असल्याने रस्ते खोदाई बंद करा, अशी सांगण्याची वेळ नाशिककरांवर आली आहे.

नागरिकांचा त्रास लक्षात घेता महापालिकेने ११ मे रस्ते खोदण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती, तर ३० मेस खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. परंतु दोन्ही मुदत संपत असताना रस्त्यांवरील खोदाईचा सुरू आहेस.

परंतु जे रस्ते खोदले आहेत, त्याचीदेखील दुरुस्ती होत नसल्याची बाब समोर आले आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडून महापालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येते.

दरम्यान, खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची तयारी महापालिकेतून करण्यात आली असून, महापालिकेवर स्मार्टसिटी कंपनी भारी पडल्याचे यातून दिसून येते.

गावठाण भागातील कामांची संयुक्त पाहणी

स्मार्टसिटी कंपनीकडून शालिमार व शिवाजी रोड भागात चांगले रस्ते खोदण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. दरम्यान, काही राजकीय पक्षांच्या आंदोलनामुळे काम बंद करण्यात आले होते.

रस्त्यांची परिस्थिती पाहण्यासाठी महापालिका व स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांमार्फत संयुक्त पाहणी केली जाणार असल्याची माहिती शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी दिली.