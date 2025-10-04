नाशिक

Nashik Amardham : जुने नाशिक अमरधाममध्ये मोठी सोय; आता तिसरी विद्युत दाहिनी लवकरच कार्यान्वित होणार

Nashik Amardham sees growing demand for electric crematoriums : अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या मृतदेहांची संख्या जास्त असल्याने दोन विद्युत दाहिन्या कार्यरत आहेत. आता तिसऱ्या विद्युत दाहिनीचे काम सुरू असून त्यामुळे भविष्यात लाकडांचा वापर आणखी कमी होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: शहरातील प्रमुख अमरधाम म्हणून जुने नाशिक भागातील अमरधाम ओळखले जाते. येथे अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या मृतदेहांची संख्या जास्त असल्याने दोन विद्युत दाहिन्या कार्यरत आहेत. आता तिसऱ्या विद्युत दाहिनीचे काम सुरू असून त्यामुळे भविष्यात लाकडांचा वापर आणखी कमी होणार आहे.

Nashik
maharashtra
Crematorium
Electricity
Project
Infrastructure

