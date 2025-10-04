Nashik Amardham : जुने नाशिक अमरधाममध्ये मोठी सोय; आता तिसरी विद्युत दाहिनी लवकरच कार्यान्वित होणार

जुने नाशिक: शहरातील प्रमुख अमरधाम म्हणून जुने नाशिक भागातील अमरधाम ओळखले जाते. येथे अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या मृतदेहांची संख्या जास्त असल्याने दोन विद्युत दाहिन्या कार्यरत आहेत. आता तिसऱ्या विद्युत दाहिनीचे काम सुरू असून त्यामुळे भविष्यात लाकडांचा वापर आणखी कमी होणार आहे..शहरातील विविध भागांमधून नागरिक नाशिक अमरधाम येथे अंत्यविधीसाठी येथे येतात. पूर्वी सर्व मृतदेहांवर लाकडावरच अंत्यसंस्कार केले जात होते. वेळ आणि खर्च जास्त लागत असल्याने प्रथम डिझेल दाहिनी, नंतर गॅस दाहिनी उभारण्यात आली. त्यानंतर खर्च आणि सोयीसाठी पहिली विद्युत दाहिनी सुरू झाली. कोरोनाकाळात दुसरी विद्युत दाहिनी कार्यान्वित करण्यात आली. त्यामुळे त्या काळात मृतदेहांवर अंतिम संस्कार करणे अधिक सुलभ झाले, वेळही वाचला आणि लाकडांचा वापर कमी झाला..भविष्यातही लाकडांची गरज कमी व्हावी आणि नागरिकांना कमी वेळेत सोईस्कर पद्धतीने अंतिम संस्कार करता यावेत, यासाठी तिसऱ्या विद्युत दाहिनीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. चिमणी उभारणी, इलेक्ट्रिक बेड बसविणे यासारखी कामे सुरू असून महापालिका लवकरच ही दाहिनी कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करत आहे. नागरिकांचा कलही विद्युत दाहिनीकडे वाढत असल्याने नवीन दाहिनी अधिकच उपयुक्त ठरणार आहे..Nashik Gangapur Dam : नाशिकच्या पाणीपुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह! जलपूजन विसरले, 'पाणी आरक्षण' मागणीतही प्रशासनाचा मोठा घोळ.बेवारस मृतदेहांच्या अंतिम संस्काराचा प्रश्न सुटणारबेवारस मृतदेहांची संख्या देखील येथे लक्षणीय आहे. पूर्वी त्यांना जमिनीत पुरले जात होते; मात्र अमरधामात आता जागा शिल्लक नसल्याने लाकडांवर अंत्यसंस्कार केले जात होते. विद्युत दाहिनीमुळे बेवारस मृतदेहांवर अंतिम संस्कार करणे सोपे झाले आहे. तिसरी दाहिनी सुरू झाल्यानंतर या कामाला अधिक गती मिळेल आणि बेवारस मृतदेहांच्या अंतिम संस्काराचा प्रश्न सुटणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.