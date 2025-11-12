Nashik Crime : गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असलेल्या खुनातील चौथा संशयित अखेर गजाआड

नाशिक: गंगापूर शिवारातील शिवाजीनगर येथे तरुणाची किरकोळ कारणातून खून केल्याची घटना गेल्या वर्षी मार्चमध्ये घडली होती. या गुन्ह्यातील संशयिताला अंबड गुन्हे शाखेने पुण्यातून अटक केली. यापूर्वीच तिघांना अटक झाली आहे. .रोहित हुमबहादूर थापा (२२, रा. श्रमिकनगर, सातपूर) असे अटक झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये रितेश निळकंठ माथे (वय २६) याचा शिवाजीनगर परिसरातील महात्मा फुले गार्डन येथे खून झाला होता. खुनातील फरारी रोहित थापा याचा शोध शहर गुन्हेशाखेचे अंबड गुन्हेपथक घेत होते..अंबड गुन्हेशाखेचे प्रभारी उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील यांना संशयित रोहित थापा पुण्यात असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पथकाने पुण्यातील पायगुडेनगर (सुरगाव, पुणे) येथे सापळा रचून सोमवारी (ता. १०) रात्री थापाला अटक केली. संशयित रोहित इंदूर, रत्नागिरी आणि पुण्यात वास्तव्यास होता. संशयित थापा यास तपासासाठी गंगापूर पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले..ही कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबड गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत, उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील, दिलीप सगळे, सुहास क्षीरसागर, प्रकाश बोडके, परमेश्वर दराडे, योगेश चव्हाण, भूषण सोनवणे, सविता कदम यांच्या पथकाने केली..मार्च २०२४ मधील घटनानिळकंठ माथे यांच्या फिर्यादीनुसार, ९ मार्च २०२४ ला सायंकाळी त्यांचा मुलगा रितेश यास संशयितांनी शिवीगाळ केली होती. त्याबाबत रितेशने जाब विचारला असता संशयितांना त्याचा राग आला. त्यांनी रितेशला शिवीगाळ, दमदाटी करीत धारदार हत्याराने हल्ला केला. यात तो गंभीर जखमी झाला. .Bopodi Land Scam: बोपोडी भूखंड प्रकरणात संबंध नाही! शीतल तेजवानी यांची उच्च न्यायालयात धाव.उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. संशयित संजय ऊर्फ अतुल गणेश प्रधान (रा. कार्बन नाका, श्रमिकनगर, सातपूर), शुभम बाळासाहेब जाधव (रा. शिवाजीनगर, सातपूर), अरबाज महंमद शेख (रा. धर्माजी कॉलनी, सातपूर) यांना गंगापूर पोलिसांनी अटक केली होती, तर संशयित रोहित थापा फरारी होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.