नाशिक

पर्यावरण प्रेमींची राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल

पर्यावरण प्रेमींची राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल
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अंबड भूगर्भातील घातक रसायनयुक्त पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर पर्यावरणप्रेमींची राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. १६ : अंबड औद्योगिक वसाहत परिसरातील बोअरवेलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घातक व विषारी रसायने मिसळलेले पाणी आढळल्याने स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी व भूगर्भातील पाण्याचे प्रदूषण रोखावे, या मागणीसाठी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली आहे. औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता बेकायदेशीरपणे जमिनीत अथवा नैसर्गिक स्रोतांमध्ये सोडले जात असल्यामुळे भूगर्भातील पाणी अत्यंत विषारी झाले असून, बोअरवेलमधून थेट घातक रसायनमिश्रित पाणी येत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, दुर्धर आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित प्रशासनाने ठोस पावले न उचलल्यामुळे अखेर पर्यावरण संरक्षणासाठी लवादाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. या याचिकेद्वारे भूगर्भातील पाण्याचे नमुने तातडीने तपासून प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांचा शोध घेणे, जबाबदारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करणे आणि बाधितांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासोबतच सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका दत्तू ढगे, प्रवीण शिलावट आणि रोशन केदार यांनी संयुक्तपणे दाखल केली आहे.

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