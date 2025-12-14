नाशिक

Nashik Crime : नाशिकमध्ये अवैध सावकाराचा हैदोस! ₹१६ लाखांची परतफेड करूनही ₹१८ लाखांची वाहने बळकावली; खंडणीसह सावकारीचा गुन्हा दाखल

Illegal Money Lending and Extortion in Ambad : नाशिकमध्ये अवैध सावकारी करणाऱ्या आणि गुंडांकरवी व्यावसायिकाला धमकावणाऱ्या संशयितावर अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
नाशिक: अवैधरीत्या सावकारी करणाऱ्या संशयिताने व्याजापोटी अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल केल्यानंतरही अवाजवी वसुलीसाठी व्यावसायिकाला ठार करण्याची धमकी देत त्यांच्या चारचाकी व दुचाकी वाहने बळजबरीने नेल्या. तसेच गुंडाकरवी घरात घुसून धमकावत कुटुंबीयांना ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

