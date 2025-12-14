Nashik Crime : नाशिकमध्ये अवैध सावकाराचा हैदोस! ₹१६ लाखांची परतफेड करूनही ₹१८ लाखांची वाहने बळकावली; खंडणीसह सावकारीचा गुन्हा दाखल

नाशिक: अवैधरीत्या सावकारी करणाऱ्या संशयिताने व्याजापोटी अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल केल्यानंतरही अवाजवी वसुलीसाठी व्यावसायिकाला ठार करण्याची धमकी देत त्यांच्या चारचाकी व दुचाकी वाहने बळजबरीने नेल्या. तसेच गुंडाकरवी घरात घुसून धमकावत कुटुंबीयांना ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..विजय बाळासाहेब झनकर ऊर्फ भावड्या (रा. तोरणानगर, सिडको) असे संशयित अवैध सावकाराचे नाव आहे. किशोर माधवराव देवरे (३४, रा. फडोळ मळा, अंबड शिवार) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांनी २०२२ मध्ये व्यवसायाच्या निमित्ताने संशयित झणकर याच्याकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. ते त्यांनी वेळेत परत केले. त्यानंतर जून २०२४ मध्ये त्यांनी पुन्हा दरमहा १० टक्के व्याजाने ७ लाख ६८ हजार ५०० रुपये घेतले. या रकमेची त्यांनी १६ लाख ७६ हजार रुपये देत परतफेडही केली. तरीही संशयित झणकर याने त्यांच्याकडे व्याजापोटी रकमेची मागणी केली. .त्यामुळे संशयित झणकर याने देवरे यांची साडेआठ लाखांची स्वीफ्ट डिझायर कार, साडेतीन लाखांची बुलेट, २ लाख ८० हजारांची दुचाकी, १ लाख १० हजारांची मोपेड, अडीच लाखांची कार अशी १८ लाख ४० हजारांची वाहने बळजबरीने घेऊन गेला. सदर वाहने परत पाहिजे असल्यास त्याने १५ लाखांची मागणी केली. संशयित झणकरने देवरे यांना व कुटुंबीयांना धमकावण्यासाठी गुंड घरी पाठविले. संशयितांनी घरात घुसून शिवीगाळ करीत मारहाणही केली. तसेच कुटुंबीयांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देत त्यांच्या पत्नीला उचलून घेऊन जाण्याची धमकी दिली. .देवरे यांना बळजबरीने कारमध्ये बसवून एटीएमला नेत बळजबरीने पैसे काढून देण्यासाठी धमकावले. त्यांनी नकार दिला असता, संशयित झणकर याने त्यांना कारमधून बाहेर ढकलून दिले. याप्रकरणी अंबड पोलिसात खंडणीसह अवैध सावकारीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सहायक निरीक्षक विलास पडोळकर हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..Truck Tempo Accident: पाथरी-पोखर्णी रस्त्यावरील अपघातात ट्रकचालक ठार; ट्रक टेंम्पो ट्रेलरची धडक, दोन तास वाहतूक ठप्प.संतोष शर्मावर आणखी एक गुन्हाअंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना ब्लॅकमेल करीत लाखोंची खंडणी उकळणाऱ्या संशयित संतोष शर्मा याच्याविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल झाला. वैभव उद्धव जोशी (रा. हरिहर बंगलो, गंगापूर रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, अंबड एमआयडीसीत एकवीर मॅन्युफॅक्चर ॲन्ड कोट्स कंपनी असून, अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार एमआयडीसीकडे केली. त्यानंतर नितीन थोरात यांच्यामार्फत जीवे मारण्याची धमकी देत खंडणीची मागणी केली. गेल्या २५ ऑक्टोबरला २ लाखांची खंडणी उकळली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी देत २ लाखांची खंडणी घेतली. अशारीतीने चार लाखांची खंडणी उकळली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.