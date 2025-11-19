Nashik Crime : नाशिक एमआयडीसीत 'सामाजिक कार्यकर्त्या'च्या नावाखाली खंडणी; अवैध बांधकामांच्या धमक्या देऊन लाखोंची वसुली, चुंचाळे पोलिसांकडून बेड्या

नाशिक: अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या कंपनी आवारातील कथित अवैध बांधकामाबाबत एमआयडीसी कार्यालयाकडे तक्रारी करायच्या आणि नंतर एमआयडीसी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून उद्योजकांकडून खंडणी उकळणाऱ्या एका ‘सामाजिक कार्यकर्त्या’ला चुंचाळे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. या खंडणीखोराविरोधात पहिला गुन्हा दाखल होताच, आणखी दोन उद्योजकांनी तक्रारी देण्यासाठी पोलिसांत धाव घेतली आहे. संशयित खंडणीखोराला न्यायालयाने शनिवार (ता. २२)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..संतोष शर्मा (रा. देवळाली कॅम्प) असे अटक करण्यात आलेल्या खंडणीखोराचे नाव आहे. संजय पोपट महाजन (वय ५६, रा. वृंदावननगर, कामटवाडे) यांच्या फिर्यादीनुसार, अंबड औद्योगिक वसाहतीत त्यांची ‘पूजा इंडस्ट्रीज’ ही कंपनी २५ वर्षांपासून कार्यरत आहे. कंपनीच्या आवारात कामगारांना ऊन-पावसापासून संरक्षणासाठी महाजन यांनी तात्पुरत्या स्वरूपाचे बांधकाम केले होते..संशयित संतोष शर्मा याने या बांधकामाचे चोरीछुप्या पद्धतीने छायाचित्र व व्हिडिओ काढून त्यासंदर्भात एमआयडीसी कार्यालयाकडे तक्रार केली. यामुळे महाजन यांना गेल्या ३० ऑक्टोबरला एमआयडीसी कार्यालयाने नोटीस बजावली..‘मॅनेज’ करण्याच्या सल्ल्याने पर्दाफाशनोटीस आल्यावर महाजन यांनी एमआयडीसी कार्यालयात चौकशी केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी शर्मा याने तक्रार केल्याचे सांगून, त्याला परस्पर भेटून ‘मॅनेज’ करण्याचा सल्ला दिला. यानंतर महाजन यांनी व्यावसायिक मित्राच्या माध्यमातून शर्मा याच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा शर्मा याने तीन लाख रुपयांची मागणी केली. .एवढेच नव्हे, तर एमआयडीसीतील आणखीही काही उद्योजकांच्या तक्रारी केल्या असून, त्यांच्याकडूनही प्रत्येकी तीन लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. महाजन यांनी पैसे देण्यास नकार दिला. काही दिवसांनी संशयित शर्मा हा महाजन यांच्या कंपनीबाहेर आला. त्यांना बाहेर बोलावून त्यांच्याकडून बळजबरीने एक लाख रुपयांची खंडणी उकळली आणि उर्वरित दोन लाखांसाठी तगादा लावला. पोलिसांत तक्रार केल्यास ठार करण्याची धमकीही दिली. या घटनेनंतर महाजन यांनी चुंचाळे पोलिस चौकी गाठून तक्रार दिली. त्यानुसार अंबड पोलिसांत संशयिताविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक मुगले तपास करीत आहेत..३० ते ४० उद्योजकांना धमकावल्याची शक्यतामहाजन यांनी धाडस दाखवत संतोष शर्माविरोधात तक्रार दाखल केली. शर्मा याने अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील ३० ते ४० उद्योजकांना धमकावून त्यांच्याकडून लाखोंची खंडणी उकळल्याचा संशय आहे. शर्माविरोधात गुन्हा दाखल होताच आणखी दोन उद्योजकांनी मंगळवारी (ता. १८) त्याच्याविरोधात तक्रारी केल्या असून, त्यानुसार अंबड पोलिसांत खंडणीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्ह्यांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..ICL Fincorp's : ICL फिनकॉर्प कंपनीने केले नवीन NCD जारी ; ग्राहकांना 12.62% पर्यंत प्रभावी उत्पन्नाची ऑफर .एमआयडीसी अधिकाऱ्यांशी संगनमत?संशयित संतोष शर्मा याचे नाशिक एमआयडीसी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत असल्याचे प्राथमिक तपासातून समोर येत आहे. शर्मा याने महाजन यांना धमकावताना खंडणीतील २५ टक्के रक्कम ही एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते, असे सांगितले होते. त्यामुळे आता पोलिसांकडून एमआयडीसी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यात येणार असून, अधिक तपास होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.